Auf der Internet-Videoplattform Youtube verzeichnet das neue Lied von Diedrich "Dididoktor" Heumann über die Erkrankung eines Covid-19-Patienten aktuell rund 400 Aufrufe. Der früher Landarzt will nun auch beim Impfen helfen. (Vasil Dinev)

Musik und Medizin – zwei Dinge, die seit Jahrzehnten zum Leben von Dr. Diedrich Heumann gehören, der weithin bekannter unter dem Namen „Dididoktor“ sein dürfte. Mit beidem möchte er helfen und beides vereint er dieser Tage unter den aktuellen Bedingungen: der Corona-Pandemie. Heumann will mitmischen als Liedermacher und Landarzt bei Youtube sowie auch im Bassumer Impfzentrum.

Wenn Heumann über Corona und den laxen Umgang einiger damit spricht, kann er sein Unverständnis nicht verbergen. Dann erinnert er sich beispielsweise an seine Zeit in Hamburg zurück, wo er einst Medizin studiert hat und während der Zeit seiner Doktorarbeit im Klinikum Eppendorf arbeitete – auf der Intensivstation. Das war zwar in den Jahren 1973/1974, dennoch sind seine Gedanken an die Zeit sehr lebhaft, auch daran, wie kritisch es um manche Menschen steht, die auf einen Platz in solchen Stationen angewiesen sind, so wie aktuell durch Covid-19. Kein Verständnis hat er deshalb für Menschen, die die Pandemie ignorieren oder gar verleugnen. Heumann selbst hat zudem Corona-Erkrankte im Bekanntenkreis gehabt. Einer von ihnen starb mit 50. Ein anderer geriet im Sommer in eine lebensbedrohliche Lage. Es war der Sohn eines Bekannten. Der Mittvierziger überlebte, hatte aber während der zwei Wochen auf der Intensivstation schwer gelitten und auch nach seiner Erkrankung noch zu Kämpfen mit den Spätfolgen: Schlappheit, Gedächtnisstörungen, Laufen lernen am Rollator in der Reha.

Heumann beschloss, ein Lied darüber zu machen. Er befragte den Familienvater nach seinen Gedanken in der schweren Zeit. Daraus wurde schließlich ein sechs Minuten und 21 Sekunden langes Stück, das im Internet auf der Videoplattform Youtube unter dem Namen „Dididoktor Corona Lied“ zu finden ist. Es beginnt mit den nicht von ihm selbst gesprochenen Gedanken des Kranken. Qualvoll seien sie gewesen. An die Familie habe er gedacht und daran, was er noch hätte regeln müssen. Irgendwann habe er die große Wanduhr nicht mehr lesen können und sich gefragt, was bloß mit seinem Gehirn passiert sei. „Dann kam der lange Filmriss“, erzählt der Sprecher weiter. Nach dem Aufwachen dann: „Verkleidete Engel?“ Es waren die Krankenschwestern und der Mann habe erkannt, dass er noch lebe. Am Ende dankt er allen, dass er noch lebt, lobt die „super Betreuung“ im Krankenhaus. Am Ende der Schwur auf Glaube, Hoffnung, Liebe.

Dann beginnt Heumanns Piano-Lied. Er hat es im Sommer geschrieben, wie er sagt. Er selbst hat keine Angst zu erkranken. Man solle zwar keine Hysterie verbreiten, sondern darauf achten: „Wie kann ich mir das Virus vom Hals halten?“ Der Arzt im Ruhestand plädiert deshalb für die entsprechende Hygiene, aber auch fürs Impfen.

Und dazu will er selbst seinen Beitrag leisten. „Ich impfe umsonst, wenn die mich haben wollen“, sagt der 81-Jährige. Die Idee kam ihm, als er vom inzwischen in Bassum eingerichteten Impfzentrum las. Dinge, die man gerne gemacht habe, könne man auch immer noch, sagt er. „Ich bin gerne Arzt gewesen“, sagt der frühere Internist, der eine Praxis in Bremen-Arsten hatte. 2005 ging er in den Ruhestand. Für seine Mithilfe beim Impfen als Arzt ist das allerdings kein Hindernis, sagt er. Auf sein Angebot „Ich will helfen“ habe man ihm vonseiten des Diepholzer Klinikverbunds, der die Dienste organisiert, gesagt, dass er auf eine Liste gesetzt werde. Ob und in welchem Umfang Heumann eingesetzt werden könnte, habe ihm bislang aber noch keiner sagen können.

Start im Impfzentrum

Das Impfzentrum jedenfalls ist eingerichtet und einsatzbereit. Nach aktuellem Stand könnte es dort Anfang Februar losgehen, wie Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises Diepholz, auf Anfrage mitteilt. Aber: „Das ist nicht in Stein gemeißelt“. Derzeit werden stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet mit den ersten Impfstofflieferungen versorgt, in Kürze dann wohl auch das Impfzentrum. Bürger wie der „Dididoktor“, der sich nach seinen Worten auch sofort impfen lassen will, können sich dann einen Termin dafür holen. Diese werden von der Landesregierung aus organisiert, die Vergabe steht aber noch nicht zur Verfügung. Für Fragen zur Corona-Impfung hat das Land aber bereits eine Telefon-Hotline unter 08 00 / 9 98 86 65 eingerichtet. Sie ist montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr erreichbar.