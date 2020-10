Der Posaunenchor Kirchweyhe überzeugte unter seinem Dirigenten Oscar Alemany Lopez mit einem ansprechenden Programm. (Michael Braunschädel)

Als das letzte Instrument verstummte, war der Applaus groß. Das Posaunenkonzert der Extraklasse hat am Sonnabend das Publikum in der Felicianuskirche begeistert. Bei seinem traditionellen Jahreskonzert, erneut unter dem Motto „Alles Blech“, überzeugte der Posaunenchor Kirchweyhe unter seinem Dirigenten Oscar Alemany Lopez mit einem ansprechenden Programm.

Zuvor erinnerte Pastorin Gudrun Müller in ihrer Begrüßung noch einmal an das Ostersonntag-Draußen-Konzert mit dem Posaunenchor und der damit verbundenen Hoffnung. Sie verstand auch „diesen Abend als solches Hoffnungszeichen“, wie sie erklärte. Und auch Posaunenchormitglied und Kirchenvorsteher Gerd Brüning, der wieder einmal durch das Programm führte, wünschte allen „einen Abend mit Musik, Freude und Leichtigkeit“. Zwischenzeitlich nutzte Brüning außerdem die Gelegenheit, seine im feinen Schwarzen auftretenden Kollegen und ihre Zuständigkeiten innerhalb des Ensembles vorzustellen.

Aufgeteilt in vier Blöcke bei fast zwei Stunden ließen die Blechbläser an dem Abend immer wieder aufhorchen, eröffneten den Reigen mit der feierlich vorgetragenen „Festlichen Intrade“ von Thomas Riegler (*1965) und boten den Gästen schon ein erstes akustisches Hörerlebnis. Lauschten die Zuhörer hier noch andächtig, sah man auch vereinzelt Füße wippen und Köpfe nicken. Das Ensemble mit Unterstützung einiger Mitglieder der Posaunenchöre aus Neuweiler/Saar und Syke/Barrien brachte immer wieder die Gäste zum Staunen.

Beethoven in Reinkultur

Weiter ging es dann mit Schillers Ode „Freude, schöner Götterfunken“. Die majestätische Melodie in der Vertonung Ludwig van Beethovens (1770-1827) in seiner 9. Sinfonie kannte wohl jeder der Besucher. Denn besonders in der jetzigen Zeit wird es überall und immer wieder von Balkonen und aus Fenstern gespielt und gesungen, als Mutmacher und auch Zeichen der Verbundenheit. Das Gedicht enthält einen Appell für Brüderlichkeit, Freude und Jubel wie auch Sehnsucht nach dem Weltfrieden. In der anschließenden „Pathétique“ (Adagio cantabile) erlebten die Gäste einen Beethoven in Reinkultur: zart, intim und berührend.

Wäre es nicht wundervoll, wenn man auch noch heute zur Schlafenszeit mit einer Musik unter dem Fenster überrascht oder nachts auf einem Platz in der Stadt musiziert würde? Mit Abstand, trotz Corona? Wie das Adagio aus Joseph Haydns (1732-1809) Divertimento oder mit Mozarts (1756-1791) Kleiner Nachtmusik (Romanze-Andante). Beides zeigte bei dem Konzert auch die Bandbreite der Instrumentalisten, wie auch die übrigen Sätze wunderbar vorgetragen wurden. „Klein“ nannte Mozart übrigens seine Nachtmusik wegen der knappen Dimensionen ihrer Sätze.

Die Post ging dann bei Polkas und Märschen ab. Ein Augenzwinkern begleitete die berühmte „Amboss-Polka“. Volkstümlich kam das „Aus Böhmen kommt die Musik“ daher. Mit den zünftigen Märschen „San Carlo“ und „Anchors Away“ sorgten die Protagonisten erneut für viel Begeisterung. Ansteckende Spielfreude zeigte der Posaunenchor außerdem bei den Gospelklassikern und traditionellen Spirituals „Oh Happy Day“ und „Amen“, „Just A Closer Walk With Thee“ und „There's A Meeting Here Tonight“.

Ein ums andere Mal zogen die auf wundersame Weise verschmelzenden Töne von Trompete, Flügelhorn, Posaune, Horn und Tuba als dicht gewobene Klangteppiche durch die ehrwürdige Felicianuskirche und bescherten den Zuhörern einen nachhaltigen Musikgenuss. Im Sound ihrer Instrumente demonstrierten die 15 Musiker nicht nur Gespür für die einzelnen Interpretationen, sie setzten auch mit spürbarer Begeisterung schwungvolle Akzente. Das Gratisvergnügen, vielleicht mit einen kleinen Obolus für die Kollekte, tat gut und lockte auch Besucher aus Bremen und Delmenhorst nach Kirchweyhe.