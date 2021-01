Künstler Uwe Oswald aus Barnstorf hat den Kulturpreis des Landkreises Diepholz 2020 erhalten. (Esther Nöggerath)

Barnstorf. Kunst gibt es in der derzeitigen Corona-Krise nur sehr wenig zu erleben. Die Galerien haben geschlossen, Ausstellungen wurden zuhauf abgesagt oder verschoben. Aber einige Werke kann man auch in dieser Zeit ansehen, bestaunen oder sich darin verlieren. Kunst im öffentlichen Raum ist im öffentlichen Raum, in Parks, auf Straßen oder Plätzen jederzeit von jedem erlebbar. Eine ganze Reihe solcher Werke hat der Barnstorfer Künstler Uwe Oswald erschaffen, der insbesondere für seine Kunst im öffentlichen Raum mit dem Kulturpreis des Landkreises Diepholz 2020 ausgezeichnet worden ist.

Viele seiner Werke findet man in der Gemeinde Goldenstedt im Landkreis Vechta, aber auch im Diepholzer Kreis gibt es einige davon zu entdecken. Direkt in Barnstorf, wo der in Verden aufgewachsene Künstler seit 2007 lebt, findet man etwa an der Bundesstraße 51 seine Skulptur „drinnen und draußen“ mitsamt zugehörigem Wandbild. Und auch in Bremen hat der Künstler seine Spuren hinterlassen, wo er nach seinem Studium an der Hochschule für bildende Kunst und Musik, der heutigen Hochschule für Künste, die ersten Schritte in Richtung Kunst im öffentlichen Raum gegangen ist.

Mehrdeutigkeit in den Werken

Anfang der 1980er-Jahre war das. „Damals gab es in Bremen noch viele Hochbunker“, erzählt er. Für einen davon, den in Oslebshausen, hat Oswald dann einen Gestaltungsauftrag erhalten. Dabei griff er die Thematik der Straßenbahn auf, nach der es dort damals eine große Sehnsucht gegeben habe. „Für mich gehört es zur Kunst im öffentlichen Raum, dass ich mich dabei auch immer auf den Standort beziehe“, erklärt er. Zeitgleich habe er aber auch mit dem Werk die Vergangenheit des Bunkers mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg zeigen wollen. „Ich greife gerne Mehrdeutigkeiten auf“, erzählt der Künstler. „Wenn man ein Bild sofort versteht, schaut man nur einmal hin.“ Wenn es jedoch eine gewisse Doppeldeutigkeit in einem Werk gebe, schaue der Betrachter automatisch länger hin und beschäftige sich damit.

Dabei lag der Schwerpunkt von Oswalds Schaffen eigentlich eher auf der Zeichnung, die auch heute noch wichtiger Bestandteil seiner Kunst ist. „Aber Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind speziell“, sagt er. Vor allem bei Kunden seien diese wenig gefragt. „Ich habe für meine Zeichnungen auch Preise bekommen. Aber sie ließen sich nicht so verkaufen“, erzählt der 67-Jährige. Und als freischaffender Künstler muss er schließlich auch irgendwie seinen Lebensunterhalt mit seinen Werken verdienen. „Das ist ein steiniger Weg“, sagt er. Sich selber treu zu bleiben und gleichzeitig nicht unterzugehen, sei dabei nicht so einfach. „Aber es ist mir letztlich gelungen“, sagt er. „Heute kann ich da gut von leben.“

Denn schon während des Studiums fing Oswald an, als eine Gemeinschaftsarbeit mit seinem damaligen Dozenten einen Bunker am Pastorenweg zu bemalen. „Dadurch bin ich dann in die Wandmalerei mit eingestiegen“, berichtet Oswald. 1992 schließlich fing er dann auch mit der Bildhauerei an, als in Goldenstedt das „Haus am Moor“ eingerichtet wurde. Der Künstler fertigte einen Skulpturenpfad für das Moor an, an dem die Besucher entlanggehen können. „Dabei habe ich die Holzwege von früher nachgebaut“, erklärt Oswald.

Das Moor, das quasi bei ihm vor der Haustür liegt, greift er generell auch immer wieder thematisch in seinen Arbeiten auf, allerdings anders als in der Tradition der Worpsweder Künstler. „Es geht mir dabei nicht um die Landschaftsidylle“, erklärt er. Stattdessen beschäftigt er sich mit industriellem Torf-Abbau oder den Folgen für das Klima durch das Aufbrechen der Oberflächen. Eine gewisse Offenheit ist Oswald wichtig, damit der Betrachter seine eigene Interpretation oder Aussage findet. Auch in seiner Malerei, die er inzwischen auch gern mit seinen Zeichnungen verbindet. Dafür gräbt er auch schon mal mit einem Stift eine Struktur in die Farbe hinein. „Es gibt auch in der Malerei eine Linie, jeder Pinselstrich wird aus der Ferne zur Linie“, sagt er. Auch, wenn es in der Natur im Grunde genommen keine Linien, sondern nur Lichtkanten gebe. „Die Linie ist ein abstraktes Konstrukt, das wir Menschen erschaffen haben.“

Als er im Dezember erfuhr, dass er mit dem Kulturpreis des Landkreises geehrt wird, war das für Oswald ein „vorweihnachtliches Geschenk“, wie er sagt. „Es ist eine schwere Zeit für viele Kunstschaffende“, sagt der 67-Jährige. Im Februar vergangenen Jahres hatte er zuletzt eine Ausstellung, danach war Schluss. Auch wenn man versuche, etwas zu starten, fehle häufig einfach die Interaktion mit dem Publikum. „Gerade jetzt ist der Kulturbeitrag sehr wichtig“, findet der Künstler. Das merke er auch daran, dass viele Spaziergänger oft an seinem Haus stehen bleiben und seine Skulpturen im Vorgarten betrachten würden.

Eine der wenigen Veranstaltungen, die er im vergangenen Jahr überhaupt machen konnte, war ein Bildhauer-Symposium, das er im September unter freiem Himmel mit fünf Künstlern aus ganz Deutschland organisiert hat. „Wir haben uns dafür quasi wie im Zoo eingezäunt, sodass uns Besucher mit Abstand zuschauen konnten“, erzählt er. Die Resonanz sei sehr gut gewesen. „Die Leute waren ausgehungert“, sagt er. „Da merkt man schon, dass Kultur kein Luxusgut ist und wir das auch einfach brauchen.“

Wann die Preisverleihung für den Kulturpreis des Landkreises Diepholz 2020 stattfindet, steht aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht fest. Wer sich aber jetzt schon mal ein Bild von den Werken Uwe Oswalds machen möchte, kann sich natürlich seine Werke im öffentlichen Raum anschauen. Weitere Infos zum Künstler und seinen Arbeiten findet man auch online unter www.atelieroswald.de.