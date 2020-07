Mit Wassersäcken werden neu gepflanzte Bäume beispielsweise an der Straße Kirchweyher Heide langsam bewässert. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Feucht aber immer noch nicht feucht genug: Das ist die Einschätzung der Niederschlagslage in der Gemeinde Weyhe. Deshalb müssen Bäume, ganz besonders Neupflanzungen, zusätzlich gewässert werden: mit 570 000 Liter Wasser jährlich.

Der Februar, sagt Gemeindesprecher Sebastian Kelm, ist überdurchschnittlich feucht gewesen. März, April und Mai dagegen seien trockener als die Vorjahresmonate ausgefallen. Der Juni wiederum trumpft mit 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter mit mehr Niederschlag auf. Im Juni 2019 waren es 37 Liter, teilt Kelm mit und bezieht sich dabei auf Angaben der Internetseite www.proplanta.de. Dennoch ist die Verwaltung auf der Hut, denn: „Selbst wenn sich die Niederschlagsmengen in diesem Jahr weiter positiv entwickeln und eine ähnlich lange Dürreperiode wie in der jüngeren Vergangenheit ausbleibt, gibt es dennoch Pflanzen, bei denen nachgeholfen werden muss“, so Kelm weiter. Das betreffe aktuell 287 Bäume in Straßenseitenräumen und auf öffentlichen Grünanlagen. 280 Obst- und Feldgehölze in der freien Landschaft kämen dazu, „die nicht ohne eine solche flüssige Starthilfe auskommen würden“.

Neuanpflanzungen seien mit viel Aufwand verbunden, sagt Thomas Krause, der bei der Verwaltung für Grünplanung und Spielplätze zuständig ist. Gehölze dem Boden zu entnehmen und woanders wieder einzusetzen sei „wider die Natur“. Das ist der Fall, wenn die Gemeinde vorbereitete Pflanzen aus Baumschulen einkaufe. Mit der Umpflanzung sei immer ein gewisser Verlust an Wurzeln verbunden. Dabei werde immer ein Pflanzschnitt vorgenommen, um die Blattmasse zu verringern, denn mit der reduzierten Wurzelmasse könne der Baum nicht genügend Wasser aufnehmen, um die Blätter zu versorgen, erklärt Krause.

„Damit sie überleben, brauchen sie sehr viel Wasser.“ Denn: Die Wurzeln des Baumes müssen nach unten Richtung Grundwasser wachsen. Der Boden müsse entsprechend bis zu diesem Bereich gewässert werden, erklärt Krause, damit sich die Bäume nicht an den feuchten Boden an der Oberfläche gewöhnen und die Wurzeln nach oben ausrichten. Das Bewässern gehe über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Stehen die Bäume beispielsweise an einer Böschung, was nicht optimal wäre, könnte sich der Zeitraum verlängern, so Kelm. Bei jeder Wässerung werden pro Standort und – je nach Witterung im Zwei-Wochen-Rhythmus – 100 Liter Wasser gegeben.

Vier Jahre lang seien auf diese Weise 114 Bäume in Lahausen am Meyerkamp gewässert worden, hieß es von Verwaltungsseite. Dass bei der regelmäßig stattfindenden Bewässerung auch mal ein oder zwei Bäume eingehen, „lässt sich nicht vermeiden“, so Krause.

In der Praxis läuft die Wasserversorgung der neu gepflanzten Bäume auch über Wassersäcke, wie sie aktuell in der Straße Kirchweyher Heide zu sehen sind. Die Säcke können 60 Liter fassen und können schnell befüllt werden. Über mehrere Stunden läuft es dann über kleine Löcher im Boden langsam in Richtung Wurzelwerk. Die Verwaltung formulierte außerdem den Appell an Bürger, gelegentlich den ein oder anderen Eimer Wasser an die Bepflanzung zu vergeben. „Eigentlich suchen wir ehrenamtliche Baumpaten“, sagt Bürgermeister Frank Seidel und ergänzte, dass Bürger zum Gießen kein Leitungswasser verwenden sollten.

Bei dem Aufwand für die Gemeinde wird es voraussichtlich bleiben, denn es fehlt noch ein Drittel der Jahresniederschlagsmenge, so Krause. Für die Bewässerung wie auch die Pflege und Erhaltung der Bäume wendet die Verwaltung jährlich mehr als 100 000 Euro auf. Die Bewässerung ist ein Aspekt darin. Die Leistungen werden in Teilen von externen Firmen übernommen.