Vor dem Landgericht Oldenburg ist die Mittäterschaft eines 32-Jährigen verhandelt worden, der in Bandenkriminalität – auch in Groß Mackenstedt – verwickelt gewesen sein soll (Symbolbild). (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Oldenburg/Groß Mackenstedt. An vier verschiedenen Orten in Niedersachsen soll er gemeinsam mit weiteren Mitgliedern einer Bande im Jahr 2018 Wohnwagen im Gesamtwert von rund 82 000 Euro von Betriebsgeländen gestohlen haben. Neben Goldenstedt, Isernhagen und Seevetal schlug die Bande damals auch in Groß Mackenstedt zu – wurde dort allerdings vorzeitig durch die Polizei von ihrem Vorhaben abgebracht. Nun muss sich ein 32-jähriger Mittäter dafür vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die beiden albanisch-stämmigen Hauptbeschuldigten sowie zwei weitere Bandenmitglieder wurden bereits im Sommer wegen bis zu zehn Fällen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Der jetzt vor Gericht stehende 32-jährige Mann aus Rumänien, der vor seiner Haft zuletzt in Berne gelebt hat, soll bei den vier Taten aber eine eher kleinere Rolle gespielt haben: Er stand laut eigener Aussage Schmiere außerhalb der jeweiligen Betriebsgelände und sollte im Zweifelsfall über Handy die anderen alarmieren. Dazu sei es aber nie gekommen, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Auch in dem Fall in Groß Mackenstedt, als eine Nachbarin die Polizei informierte und diese daraufhin anrückte, habe er nicht Alarm schlagen können, weil er bereits vorher von dort abgehauen war. „Ich hatte ein ungutes Gefühl“, erklärte der 32-Jährige. Die Bande war gleich mit mehreren Autos, teils auch gestohlen, in Groß Mackenstedt vorgefahren, um mehrere Wohnwagen von dem Gelände zu stehlen. Weil es bei dem Betrieb Videokameras gegeben haben soll, habe er sich vorzeitig zurückgezogen, erläuterte der Angeklagte.

Einen der beiden Bandenanführer hatte er bereits im Winter 2016/2017 kennengelernt, weil dieser der Nachbar seines Schwiegervaters in Schwanewede gewesen ist. Weil der 32-Jährige viele verschiedene Sprachen konnte, half er dem Nachbarn auf Bitten hin mehrmals aus – etwa, als es darum ging, ein Auto zu kaufen. Dafür habe er hier und da mal 100 Euro bekommen. Und im Mai 2018 schließlich fragte der Nachbar seines Schwiegervaters ihn, ob er bei dem Diebstahl mitmachen wolle, er müsse auch nur Schmiere stehen und nicht selbst aktiv werden. Er habe Geld gebraucht, die Gelegenheitsjobs reichten nicht aus, sagte der Angeklagte. Und es habe Probleme mit seiner Freundin und dem Schwiegervater gegeben, auch wegen seiner dreijährigen Tochter. Also habe er mitgemacht, auch wenn er wusste, worum es ging.

Seine Beteiligung an den vier Taten räumte der Angeklagte ein. „Er war vor Ort dabei, ist aber nie über irgendwelche Zäune auf das Gelände geklettert“, erklärte sein Verteidiger Jan van Lengerich. Auch habe er gar nicht alle anderen Beteiligten kennengelernt, sondern hatte lediglich Kontakt zu den beiden Hauptverantwortlichen sowie einem weiteren Mittäter, der das Auto fuhr, in dem sie zusammen die Kontrollfahrten machten.

Er habe das Gefühl gehabt, dass die anderen ihm nicht wirklich trauten, erklärte der Angeklagte. Das sei auch der Grund gewesen, wieso er zwar die gestohlenen Wohnwagen mit nach Belgien begleitete, dort aber in Lüttich warten musste, während andere weiter zum Hehler fuhren, dem sie die Wohnwagen verkauften. Wie viel Geld sie für die im Verkauf über 20 000 Euro teuren Wohnwagen bekamen, wusste der 32-Jährige auch nicht. „Ich habe immer nur zwischen 240 und 340 Euro dafür bekommen“, erzählte er. Das Misstrauen ihm gegenüber sei nach dem Vorfall in Groß Mackenstedt auch noch größer geworden. Am nächsten Tag habe er Probleme mit den anderen bekommen, die auch handgreiflich geworden seien, bis sein Schwiegervater dazwischen gegangen sei, erzählte der 32-Jährige.

„Die Einlassung, die wir hier gehört haben, weicht deutlich von dem ab, was wir bisher gehört haben“, sagte die vorsitzende Richterin Judith Blohm nach dem Bericht des Angeklagten. Bereits zu Beginn der Sitzung hatte sie sich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück sowie dem Verteidiger für eine gerichtliche Verständigung ausgesprochen. Nach dem Geständnis des Angeklagten erklärte die Richterin, dass dieser sich wohl doch eher nur wegen der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Bandendiebstahl schuldig gemacht hatte und senkte das in der Verständigung festgelegte Strafmaß noch einmal auf mindestens zwei Jahre und acht Monate und maximal drei Jahre und sechs Monate. Dabei neige sie dazu, die Strafe eher im unteren Bereich festzusetzen, erklärte Blohm.

Bereits diesen Freitag, 16. Oktober, soll der Prozess um 9 Uhr fortgesetzt werden. Aufgrund der Verständigung könnte dann auch bereits das Urteil gefällt werden.