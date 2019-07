Der ehemalige Tedi-Billigladen am Marktplatz wird derzeit umgestaltet in ein hochwertiges Bekleidungsgeschäft. (Michael Braunschädel)

Es ist ein klangvoller Name in der Region – und es wird ein klangvoller Name für Kirchweyhe: Das Modehaus Maas wird im September an der Straße Am Marktplatz, direkt hinter dem Weyher Theater also, eine weitere Filiale eröffnen. „Der genaue Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest“, sagt Inhaber Michael Maas. Dafür hat er ansonsten ganz klare Vorstellungen, wie sein insgesamt drittes Geschäft aussehen soll.

3D-Design im Laden

„Wir werden auf Fußböden und Rückwänden viel mit 3D arbeiten“, verrät er zur angedachten Gestaltung. Das Ganze soll einen „loftigen Charakter“ haben. Und er kündigt zum besonderen Design an, das leicht an das des Bassumer Hauptsitzes angelehnt sein soll: „In Weyhe und umzu wird man so etwas noch nicht gesehen haben. Und in Bremen gibt es auch nichts Vergleichbares“.

Mit 450 Quadratmetern Verkaufsfläche wird der Laden zwar kleiner sein als das Modehaus in Bassum mit immerhin schon 99 Jahre andauernder Tradition, aber größer als das in Syke, welches auch bereits seit 20 Jahren besteht. „400 Quadratmeter waren auch das Minimum für uns, sonst hätte nicht das ganze Sortiment Platz“, erklärt Maas seine Vorgabe an den nächsten Standort. Angeboten werden in Kirchweyhe Damen- und Herrenbekleidung.

Seit etwa einem Jahr habe man sich gedanklich mit den Räumen beschäftigt, in denen bis vor Kurzem noch Non-Food-Händler Tedi ansässig war. Das Unternehmen hat seinen Sitz aber, wie berichtet, vor etwa zwei Monaten an die Kleine Heide verlagert. Eigentlich hieß es von Tedi stets offiziell, man wolle beide Niederlassungen behalten. Letztlich wurde die ältere aber doch aufgegeben. Gut für Michael Maas.

Denn der verspricht sich viel davon, sich in Weyhe anzusiedeln: „Das war immer schon unser Einzugsgebiet, wir haben etliche Stammkunden dort.“ An die habe er nun heranrücken wollen. Die, die von der Idee erfuhren, hätten ihm diesbezüglich schon positive Rückmeldungen gegeben. Auch Unternehmer aus der Gegend seien auf ihn zugekommen, bestärkten ihn in seinem Bestreben, nach Weyhe zu kommen, erzählt Maas. Auch die Verwaltung habe sich sehr um ihn bemüht.

Gemeinde „sehr agil“

Generell findet er die Gemeinde interessant. Wirtschaftsförderer Dennis Sander und Stadtmarketing-Beauftragte Ines Mannott hätten da einiges bewegt in jüngster Zeit, er verfolge das schon eine ganze Weile. Insgesamt sei Weyhe seiner Meinung nach „sehr agil“. Das passe zu ihm, zu seiner Philosophie: „Ich bin ja auch immer in Bewegung.“ Die prominente Lage am Marktplatz und am Theater sei zudem optimal für ihn.

Viele Passanten im Zentrum von Kirchweyhe werden schon bemerkt haben, dass etwas passiert im ehemaligen Tedi-Geschäft. Seit Juni läuft laut Michael Maas bereits die umfassende Umgestaltung. „Jetzt in den Ferien ist genug Zeit und Ruhe, dass es vorangeht“, sagt er. Mit dem bisherigen Ablauf der Arbeiten ist er zufrieden, spannend wird es ihm zufolge aber erst in Kürze: „Dann sind die Feinheiten dran, die später alles ausmachen sollen.“