Die Jugendlichen gestalteten beim "Church Treff" auch Karten mit mutmachenden Botschaften für das Kinderhospiz Löwenherz. (Michael Galian)

Stuhr-Heiligenrode. Wenn Jugendliche die Qual der Wahl haben, wo sie ihre Freizeit am liebsten verbringen möchten, würden sich vermutlich die wenigsten gleich für die Kirche entscheiden. Diesem Vorurteil möchte die Heiligenroder Pastorin Tabea Rösler zusammen mit einem Team von Jugendlichen mit dem „Church Treff“ entgegenwirken. Am Freitag feierte das neue Gottesdienst-Format unter dem Motto „Kirche in der Bewegung“ in der Heiligenroder Kirche Premiere.

Lautstark ertönte Mark Fosters erfolgreicher Hit „194 Länder“ aus der Sound-Box und beschallte die gesamte Kirche. Im Laufe des Gottesdienstes folgten weitere Songs von den Ärzten, Johannes Oerding oder Tim Bendzko. Die Playlist haben die Organisatoren des neuen „Church Treffs“ zusammengestellt. „Wir möchten die Kirche moderner und für Jugendlicher ansprechender gestalten“, erklärte Christopher David Radtke aus dem Veranstaltungsteam. Der 13-Jährige besucht derzeit den Konfirmandenunterricht und störte sich schon länger daran, „dass man sich während eines Gottesdienstes manchmal wie im 18. Jahrhundert vorkommt“. Mit Tabea Rösler haben die Jugendlichen eine begeisterte Fürsprecherin für ihre Idee gefunden. „Gerade in der aktuellen Situation sehe ich es als meine Aufgabe, die Kirche für alle zu öffnen – sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche“, sagte sie.

Um junge Besucher für ihr Konzept zu begeistern, reichte den Organisatoren das Abspielen von angesagten Musikstücken aber nicht aus. Vielmehr wollten sie „ihrem“ Gottesdienst auch einen sozialen Charakter geben. „Wir möchten den Glauben moderner machen und unseren Blickwinkel über die Kirchenmauern hinaus erweitern“, fasste es Christopher David Radtke zusammen. Bei ihren Planungen haben sich die Jugendlichen daher dazu entschlossen, das Kinderhospiz Löwenherz in Syke mit in ihre Gedankengänge einzubeziehen.

„Natürlich müssen wir alle wegen Corona Einschränkungen hinnehmen. Aber gerade für kranke Kinder und Jugendliche ist es schlimm, dass sie nur wenig Besuch bekommen und ihre Freunde nicht sehen können“, erklärte Vanessa Van Waeyenberghe. Die 14-jährige Konfirmandin und ihre Mitstreiter haben sich zum Ziel gesetzt, Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen und ihnen Mut zu machen. Während des ersten „Church Treffs“ stand nun das Gestalten von kreativen Mutmach-Karten auf dem Programm. Mit persönlichen Botschaften wie „Wir stehen hinter euch“, „Lasst euch nicht unterkriegen“ und „Seid stark und glaubt an euch, die Kirche steht hinter euch“ formulierten alle Anwesenden ihr Mitgefühl.

„Wir müssen jetzt schauen, inwieweit es trotz Corona möglich ist, mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten. Wir würden gerne im nächsten Gottesdienst einen Videoanruf machen. Die Botschaften schicken wir aber schon vorab an das Kinderhospiz und vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir ihnen einige Wünsche erfüllen können“, stellte Jaida Sophie Allenbach weitere Ideen vor. Bis zum nächsten Church Treff, der für Freitag, 28. Mai, ab 19 Uhr geplant ist, haben sich die Jugendlichen aber zunächst ein ganz anderes Ziel gesetzt. „Wir möchten unseren Gottesdienst bekannter machen – sei es über unsere Freundeskreise und eventuell über die sozialen Netzwerke“, erzählte die 13-jährige Konfirmandin.

Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von Tabea Rösler, die den modernen Gottesdienst gerne jeden letzten Freitag im Monat fest in das Veranstaltungsprogramm der Heiligenroder Kirche etablieren möchte. „Etwas Neues braucht aber immer etwas Zeit“, weiß sie aus Erfahrung. Rösler bezeichnete die Premiere zunächst als „Testballon“ in der Klosterkirche, bei dem die Besucher beim Auftakt leider noch rar gesät waren. Zu den wenigen Besuchern, die nicht zum Vorbereitungsteam gehörten, zählte der neunjährige Jonte, der sich begeistert zeigte angesichts des neuen Formats: „Das war klasse. Es wurden alle meine Lieblingslieder gespielt. Ich komme bestimmt wieder“, sagte er am Ende des 30-minütigen Gottesdienstes.