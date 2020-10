Die Polizei hofft auf Hinweise (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein Mitarbeiter des Bauhofes Stuhr hat der Polizei am Mittwochvormittag ausgelegte Giftköder am Klinkerweg in Brinkum gemeldet. Wie die Polizei berichtet, entdeckte der Mitarbeiter die vermutlich mit Gift befüllten Fische entlang der Spaziergänger-Route. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen. Spaziergängern, die mit Tieren dort unterwegs sind, rät die Polizei, die Tiere angeleint zu lassen und auf verdächtige Gegenstände zu achten. Bisher gebe es keine Hinweise zu den Tätern, so die Beamten weiter.