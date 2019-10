Morgenland und Abendland im Konzert

Auch Santur-Spieler Hossein Taghinejad (Mitte) aus dem Iran beeindruckte durch sein Können. (Michael Braunschädel)

Die Santur ist ein klassisches persisches Saiteninstrument, das mit Klöppeln angeschlagen wird. Es kann im Ensemble mit anderen persischen Instrumenten auftreten, wird aber besonders gern für solistische Improvisationen und Sologesang eingesetzt. In Mitteleuropa war es früher bekannt als Hackbrett, konnte man die Beschreibung des Instruments im Heiligenroder Gemeindebrief lesen. Im ersten Teil des Künstlertreffs in der Klosterkirche stand am Sonntag die Santur im Mittelpunkt. Gespielt wurde sie vom international bekannten Santur-Spieler und Sänger Hossein Taghinejad aus dem Iran.

In seiner Begrüßung versprach Detlef Korsen einen lebhaften Dialog zwischen klassischer persischer und europäischer Musik. Und tatsächlich konnten die Zuhörer spannende Gegensätze erleben, als zuerst die Kirchenglocken läuteten und dann die persische Musik begann mit Hossein Taghinejad, der begleitet wurde von Arman Sigharchi an der Barbat, der persischen Laute. Obwohl in Rhythmus und Takt ungewohnt, sorgte die Musik doch für ein schon fast meditatives Konzerterlebnis beim Abonata, dem das Solo an der Santur folgte, um dann wieder im Ensemble das Hejaz zu spielen.

Psalter aus der Frühzeit

Dann war Brinkums Pastor Detlef Korsen an der Reihe und sang traditionelle Psalter aus der Frühzeit und spielte auch ein sehr schönes Gitarrensolo, bevor es mit dem virtuosen Ensemble von Santur und Oud zurück ins Morgenland ging. Viel Beifall bekam auch Arman Sigharchi für sein Solo. Als man vor 600 Jahren solche Kirchen mit Altarräumen gebaut hatte, hatte man sie auch für solche Gesänge im Altarraum konzipiert, erläuterte Korsen und sang das Lied „Es geht ein dunkle Wolk...“ und danach ein melancholisches aus dem Dreißigjährigen Krieg.

Dann gab es für die Gäste die Möglichkeit, sich die Kunstwerke der anderen Künstler näher anzusehen, die ebenfalls im Altarraum live gearbeitet hatten wie die Musiker. So hatte Bildhauer Hossein Razagi aus Ton ein beeindruckendes Konterfei geschaffen, während der Holzkalligraph ein üppig verschlungenes Intarsienwerk erschaffen hatte. Außerdem wurde heißer Gewürztee serviert, der die Kirche sofort gemütlicher werden ließ und für Begeisterung sorgte bei den Besuchern. „Diese Kombination ist ganz wunderbar“, brachte es eine Besucherin auf den Punkt und wurde im zweiten Teil mit einer ganz besonderen Kombination belohnt: Violine und Tombak, aber den Anfang machte Mariam Schultze mit einem Violinsolo auf der Orgelempore und der Darbietung einer Bachkantate. Und dann kamen die Töne plötzlich vom Mittelgang, und es war eine spannende Kombination mit der Violine von Mariam Schultze und dem Tombak von Mohsen Kahavand, die auch das Publikum so beeindruckte, dass die beiden noch Zugaben geben mussten für die wirklich gelungene Vereinigung zweier Kulturen.

Und wer wollte, konnte noch selbst etwas beisteuern zu dem Konzert-Erlebnis, das nach diesem Höhepunkt auch noch einen weiteren bereithielt mit dem gemeinsamen Singen des „Abendliedes“, den meisten wohl besser bekannt als „Der Mond ist aufgegangen“.