Patrick Weigler (von links), Manuel Winter, Pete Stern und Harri Meinken geben auch bei einer schnöden Probe voll Stoff. (Janina Rahn)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Sie rödeln ordentlich herum auf der Bühne: die Musiker von Cato. Dabei sind sie im Herzen Hippies. Rockende Hippies. Sie feiern ihre Zuneigung füreinander – auch mit „dem Neuen“, dem „Zwei-Proben-Pete“. Mit ihm treffen sie sich seit anderthalb Jahren regelmäßig in einem früheren Melkstand in Groß Mackenstedt. Sie nennen es Probe, es könnte aber auch ein ausgewachsener Jugendtreff von Männern im besten Alter sein.

Seinen Spitznamen hat er von seinem offenbar auffälligen musikalischen Talent. „Innerhalb von zwei Proben hat er sich das ganze Set draufgeschafft“, sagt Schlagzeuger Manuel Winter über den Bassisten Pete Stern. „Pete ist das Musiktier. Er spielt in drei Bands“, sagt Gitarrist Harri Meinken. Pete Stern gilt bei Cato als Mann des alten Rock'n'Roll. Seine Bandkollegen nennt er „total nette Jungs“. Sänger Patrick Weigler nennt den Mann, der sein Alter nicht verraten will, einen Sechser im Lotto. „Für mich ist noch Spiel 77 dabei“, erwidert „Zwei-Proben-Pete“ die Verbundenheit.

Und die brauchen sie scheinbar auch. Meinken: „Man durchlebt viele Phasen und da merkt man, ob das passt.“ Etwa bei dem „schweren Gang nach dem Auftritt“, meint Stern. Denn: „Es gibt Momente, wo man sich in die Haare kriegen könnte“, sagt Weigler. Für eigene Roadies reicht der Erfolg (noch) nicht, abbauen müssen die Männer aus Groß Mackenstedt, Moordeich und Bremen selbst. Und das dauert nach dem Spielen noch gute anderthalb Stunden. Manchmal fahren die Musiker zu ihren Gigs morgens los und sind erst in der Nacht zu Hause. Rock'n'Roll ist eben auch anstrengend, aber die vier eint die große Liebe zu einem „hoch gesteckten Hobby“ (Weigler). Und das soll es wohl bleiben, denn die Sehnsucht nach dem großen Durchbruch hat der Realismus eingeholt. Altersbedingt, meint der 45-jährige Winter. Schließlich haben alle Familie oder auch Partnerschaften. „Man bräuchte mehr Zeit, um das voranzuschieben.“ Ein gezielter Erfolgskurs müsste da schon „Hand und Fuß haben“, meint der Schlagzeuger. Frauen und Kinder der Männer seien mitgewachsen mit dem regelmäßigen Ausbruch aus dem Alltag. Denn die Band besteht seit 2004. Meinken und Winter allerdings mucken bereits seit 1997 gemeinsam. Dass die Gruppe auf Cato hinauslief, ist einem zufälligen Treffen in einem früheren Melkstand auf einem Feld zu verdanken. Wegen berufsbedingter unterschiedlicher Wege zerbrach deren damalige Band zunächst, beim Auszug aus dem Proberaum aber trafen der Gitarrist und der Schlagzeuger vor Ort auf Weigler und den damaligen Bassisten, die auf eine Annonce des Vermieters reagiert hatten. Das eine führte zum anderen.

Seitdem ist Cato für alle eine ernste Sache – auch ablesbar an der Zahl der Bühnenshows in 2018 beispielsweise. Ganze 20 sind es da gewesen. „Extrem“, sagt Weigler. Regulär hat die Gruppe jährlich zwölf bis 15 „qualitativ hochwertige Auftritte“ – „weil man ja auch spielgeil ist“. Und ein Gig ist eben ein Gig. „Absagen ist eigentlich nie eine Option“, sagt der Sänger.

Cato setzt auf eigene Kreativität. Sie schreiben eigene Songs, covern aber überwiegend und geben sozusagen ihre eigenen Noten hinzu. Dabei lassen sie allerdings die Finger von echten Welthits, bedienen sich Stücken, die eine Top-40-Band eher nicht spielen würde, sagt Meinken. Sie liefern Versionen von Liedern, die sie „geil finden“ und „nicht unbedingt in einer Version, wie die Leute sie aus dem Radio kennen“, so Weigler. „Unexpected Rock“ ist der Untertitel, den die Musiker sich deshalb selbst geben. Bekanntes wird dabei elektronisch unterfüttert und mit Licht- und Videoeffekten aufgefüllt. Hör- und spürbar bei Cato ist beispielsweise „Word Up“ von Gun oder auch „Fight For Your Right (To Party)“ von Beastie Boys.

Trotz allem Anspruch an die eigene Musik – „es gibt hier keinen Stillstand“, so Stern – hat das Produzieren einen Selbstzweck. „Musik ist Entspannung. Wenn andere Yoga machen, machen wir Musik.“ Dabei könne man „total abschalten“ und der Stress des Alltags verschwinde. „Viele hören auf, weil es zuviel wird“, sagt Meinken über Bandkollegen aus anderen Gruppen. Cato aber bleibt dran. Sie sind als nächstes bei vier Kneipennächten in Aurich (19. Oktober), Dorsten (26. Oktober), Bünde (2. November) und Bad Essen (16. November) zu sehen.