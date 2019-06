Ansteckend sympathisch, mitreißend rhythmisch: Marcus Paquet (von links), Thomas Abbe-von Dühren und David Merz. (Janina Rahn)

Stuhr-Varrel. Konzerte in der Wassermühle auf dem Gelände des Guts Varrel, der Vereinsgaststätte des TuS, sind stets von der unmittelbaren Nähe der Musiker zu ihrem Publikum geprägt. Das garantiert regelmäßig ein besonderes Erlebnis. Das schätzen nicht nur die Besucher, sondern auch der Vereinswirt Dirk Maasch-Schröer, der mit seiner Crew gerne zu Live-Auftritten, sogar mit einer kleinen Speisekarte, bittet.

Bestes Beispiel dafür war jetzt das exzellente Konzert des Marcus-Paquet-Trios, bestehend auf dem Hamburger Boogie-Pianisten Marcus Paquet, Schlagzeuger Thomas Abbe-von Dühren, Frontmann der hinlänglich bekannten Sundown Skifflers und Wiederholungstäter in der Wassermühle, sowie dem Gitarristen David Merz, ebenfalls Mitglied der Sundown Skifflers und kreativer Kopf der Band Eyevory.

Unbekannte sind die sympathischen Musiker mit einer Vielzahl von Darbietungen in der Region längst nicht mehr. Sie haben zahlreiche Auftritte in Norddeutschland hinter sich. Unter anderem konnten sie sich ins Programm größerer Musikfestivals in Hamburg oder Buxtehude eintragen.

25 Jahre auf der Bühne

„Thomas und ich sind häufig unterwegs, kennen uns mehr als 15 Jahre. David haben wir dazu geholt, weil er einfach super ist“, erklärte Paquet die Zusammensetzung des Trios, der den charismatischen Mittelpunkt dieses Dreigestirns bildete. Die Musiker zeigten sich von Anfang an als eingespieltes Team, schufen in dichtem Sound einen mitreißenden Rhythmus, der sich unmittelbar den Weg in Beine und Füße bahnte.

Locker, launig und mit ansteckender Lust an Boogie-Woogie und Blues ließen sie in der rappelvollen Vereinsgaststätte vom ersten Moment an den Funken der Musikbegeisterung überspringen, aus den angereisten Gästen strahlende Zuhörer werden. Daran schuld waren nicht nur die Blues- und Boogie-Rhythmen, sondern auch die außergewöhnliche Virtuosität. Der Abend wurde zum puren Musikerlebnis. Abwechslungsreich gestalteten die Protagonisten diesen. Unterhaltsam wirkten die Exkursionen zu den legendären Künstlern dieser Musikszene. „Wir improvisieren gerne und oft, wie wir eben so drauf sind“, lachte der Klavierkünstler und erinnerte sich just daran, dass er in diesem Jahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiert.

Die Gäste drückten ihre Begeisterung in verschiedenen Formen aus. Einige der rund 70 Zuhörer klatschten im Takt bei Songs wie „Good Morning Blues, Blues How Do You Do“, „Red House“ oder „Chicago Boogie“. Von anderen Zuhörern gab es Jubelrufe. „Vielen Dank, ein köstliches Geräusch“, fand Paquet.

Mit der Mischung aus langsamen und schnellen Titeln, aus mitreißender Musik und launiger Moderation traf das Trio voll ins Schwarze. Ihre keinesfalls aufgesetzte Spielfreude war dem Ensemble durchgängig den ganzen Abend lang anzumerken und bot allerbeste Unterhaltung, wozu vor allem auch die lockere Moderation beitrug.

Paquets – sein erstes Konzert gab er 1997 mit nur 17 Jahren – natürliche Spontaneität – mit der linken Hand beschleunigte er sein Spiel, mit der rechten Hand ging er auf die Besucher zu – und die Sympathie für seine mitwirkenden Musiker konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein Vollprofi agierte. Übrigens zeichnete er sich auch durch seine raue Bluesstimme aus. Fazit: Ein fantastisches Konzert mit ehrlicher, handgemachter Musik.