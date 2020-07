Im Missbrauchsprozess um zwei elf und zwölf Jahre alte Mädchen hat nun die Mutter gegen ihren Halbbruder ausgesagt (Symbolbild). (Mohssen Assanimoghaddam)

Weyhe/Verden. Im Landgerichtsprozess gegen einen 26-Jährigen aus der Gemeinde Weyhe, dem schwerer sexueller Missbrauch in zwölf Fällen vorgeworfen wird, hat am zweiten Verhandlungstag die Mutter der beiden betroffenen Mädchen ausgesagt. Sie hätte aufgrund des engen Verwandtschaftsverhältnisses von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen können, da sie die Halbschwester des Angeklagten ist. Doch die Frau stellte sich an der Seite eines Mitarbeiters der Hilfsorganisation „Weißer Ring“ tapfer den Fragen der Verfahrensbeteiligten.

Mitte Februar war der wiederholte Missbrauch der beiden Kinder, vermutlich über einen Zeitraum von rund anderthalb Jahren, endlich aufgeflogen. Bei der Mutter hatte sich der Eindruck verstärkt, die Töchter könnten unter besonderer Belastung stehen und sich zunehmend mit Problemen herumquälen. Die Zeugin berichtete, dass auf ihre Bitte hin zunächst ihre Freundin mit den Mädchen das Gespräch gesucht habe. Dieser hätten sich beide Kinder nacheinander schließlich anvertraut. Als die Mutter dann umgehend von der Freundin erfahren habe, was geschehen sei, habe sie es nicht fassen können: „Das kann doch nicht wahr sein!“, sei ihr erster Gedanke gewesen.

Im Nachhinein habe sich aber Vieles zusammengereimt, erklärte die Frau. Etwa Schlafstörungen der Kinder, vermehrte Klagen über diffuse Schmerzen, gleichzeitig die Weigerung, einen Arzt aufzusuchen sowie das auffällig aggressive Verhalten der Mädchen vor allem untereinander. Nachdem sie sich alles von der Seele geredet hätten, wenig später bald auch in ihren getrennten polizeilichen Vernehmungen, seien die Mädchen schon merklich „anders“ gewesen. Die Erleichterung, dass nun „alles raus“ war, sei deutlich spürbar gewesen, berichtete die 32-Jährige.

Mädchen müssen nicht aussagen

Einen zweiten Anlass für große Erleichterung habe es in der vergangenen Woche gegeben: Nachdem der Angeklagte, wie berichtet, zum Prozessauftakt ein voll umfängliches Geständnis abgelegt hatte, hielten es Staatsanwaltschaft, Nebenklage, Verteidigung und schließlich auch die Große Jugendkammer des Landgerichts nicht mehr für erforderlich, noch die beiden Mädchen in der Verhandlung anzuhören. Dass er den inzwischen elf und fast 13 Jahre alten Kindern ein Erscheinen vor Gericht erspart hat, dürfte dem 26-Jährigen sicherlich auch bei der Strafzumessung zugute kommen.

Er hatte sich im Februar selbst bei der Polizei angezeigt, zeitgleich mit der Anzeige der 32-jährigen Mutter der beiden betroffenen Kinder gegen ihren Halbbruder. Nachdem sich die Mädchen offenbart hatten, war die Mutter sofort konsequent vorgegangen, hatte den Mann nicht mehr ins Haus gelassen und auch nicht mehr auf seine Anrufe reagiert. Sie habe ihm nur eine kurze Nachricht geschickt: Sie wisse Bescheid. Die Mädchen hätten Angst gehabt, ihm noch einmal zu begegnen. Auch sie selbst habe ihn seit seiner Inhaftierung – unmittelbar nach der Selbstanzeige – nicht mehr gesehen. Im Gerichtssaal würdigte sie den Angeklagten keines Blickes: „Ich bin enttäuscht von ihm und sehr traurig“, sagte sie und erklärte auf Nachfrage, dass Alkohol und Drogen bei ihrem Halbbruder keine Rolle gespielt hätten.



Die Hauptverhandlung wird am Montag, 3. August, fortgesetzt. Für diesen Tag wird auch das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen erwartet.