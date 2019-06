Die Brinkumer Wehr brachte Mutter und Kind wieder zusammen. (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Die Mutter eines Kleinkindes hat sich am Montag zu Hause ausgesperrt. Deshalb wurde um 11.14 Uhr die Feuerwehr Brinkum zwecks „technischer Hilfeleistung“ hinzugerufen, wie deren Pressesprecher Christian Meinen berichtet. Denn das Kind befand sich allein in dem Wohnhaus an der Brinkumer Meyerstraße, die Mutter wählte daher in Sorge den Notruf 112. Die Wohnungstür konnte laut Meinen letztlich ohne Gewalt geöffnet werden. Das Kind in der Wohnung war wohlauf und konnte zurück in die Arme der Mama. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 30 Minuten wieder beendet.