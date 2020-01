Auf gemeinsamem Pfad sind Ursel Meyer (l.) und Petra Leimann. (Braunschädel)

Weyhe-Sudweyhe. Ursel Meyer und Petra Leimann haben ein Band auf zweifache Weise: Einmal sind sie Mutter und Tochter. Noch dazu sind sie Künstlerinnen. Was sie können und was sie inspiriert, zeigen sie nun in einer Ausstellung – und zwar in einer gemeinsamen –, die am Sonnabend, 25. Januar, in der Wassermühle Sudweyhe eröffnet wird. Der Titel: „Mutter und Tochter – zwei Frauen, zwei Wege.“

Beide Frauen fühlen sich obendrein mit dem Ausstellungsraum verbunden. Sie haben bei der Renovierung mit angepackt, sagt Leimann. „Der Raum liegt uns am Herzen.“ Sie malen schon sehr lange, aber dass sie ihre Bilder gemeinsam zeigen, ist nun das erste Mal. „Unsere Bilder mal zusammen in einem Raum – das wäre mal ganz toll“, war der Gedanke. Der Hobbykünstlerin geht es nicht darum, die Bilder zu verkaufen. Sondern: „Es ist wichtig, dass die Bilder nicht im Keller herumhängen“, sagt Leimann über die Werke ihrer Mutter, über deren Kunst sie sagt: „Meine Mutter ist eine total tolle Malerin.“

Leimann sagt zwar: „Die Entstehung unserer Bilder ist verschieden, trotzdem passen unsere Bilder zusammen.“ Mutter Meyer meint: „Es ist bei dir realistischer als bei mir.“ Sie widmet sich vor allem Aquarellfarben und Tinte und arbeitet und experimentiert mit Effektsprays aus dem Baumarkt. Dabei lässt sie sich selbst überraschen, denn „ich weiß gar nicht so richtig, was das wird“. Sie findet es spannend, Motive zu erkennen und auszuarbeiten, heißt es im farbintensiven Flyer zur Ausstellung. Etwas zu ersinnen und in Einklang zu bringen, spielt für Ursel Meyer eine große Rolle, heißt es. Zur Kunst selbst fand sie übers Schreiben, auch Hörspiele, und Lieder komponieren. Außerdem habe sie mit Ton gearbeitet, wie sie erzählt. Fliesen habe sie bemalt. Allerdings: „Da muss man wienern wie verrückt.“ Das Material sei schwer. Schließlich kam sie auf Aquarell, holte sich Fachbücher, besuchte Kurse, wurde Malerin.

Ihre Tochter dagegen verwendet demnach vor allem Öl- und Pastellfarben und versinkt dabei in ihren Landschaften. Sie genießt den langen Entstehungsprozess – und der entstehe erst durch das langsame Trocknen der Farben, heißt es. So ein Talent sei schon immer da gewesen, sagt sie. Richtig mit dem Malen angefangen habe sie dann 2012. Über einen Workshop kam Petra Leimann zur Ölmalerei, obwohl sie zunächst Vorurteile gegenüber dem Material hatte, etwa des Geruchs wegen. Als Vorlage für ihre Motive nutzt sie eigene Fotos.

Leimann kommt aus Sudweyhe und wohnt inzwischen in Barrien, bei Mutter Meyer war es andersherum. Grundsätzlich aber holt die Gemeinde Kunstschaffende von überall, wie die Kommune mitteilt. Gleichermaßen soll es eben auch hiesigen Kreativen ermöglicht werden. Gemeinsam haben sie sich 35 Bilder für die Ausstellung ausgesucht. Mutter und Tochter wollen spontan entscheiden, was sie wo genau aufhängen. Alle Bilder sind gleichwertig, sagt Meyer.

Die Begrüßungsrede bei der Eröffnung am 25. Januar um 17 Uhr in der Wassermühle Sudweyhe, Im Mühlengrunde 15 hält die stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Söfty. Die thematische Einführung übernimmt Angelika Wieduwilt. Interessierte können die Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 1. März, zu den neuen Öffnungszeiten der Wassermühle Sudweyhe besuchen. Diese sind künftig an Sonntagen und Feiertagen jeweils von 12 Uhr bis 18 Uhr.