Neu in Sudweyhe, aber schon lange im Kirchendienst ist Pastor Christoph Siedersleben. Er ist kürzlich in sein Amt eingeführt worden. (Janina Rahn)

Weyhe-Sudweyhe. Pastor Christoph Siedersleben ist einer, der das Leben bereits mehrmals aus verschiedenen Richtungen angegangen ist – nicht immer ganz freiwillig. Er kommt von Südafrika nach Deutschland, genauer Bremen, ergreift den Beruf seines Vaters, und übersteht einen doppelten Genickbruch. In Sudweyhe geht er nun an den Neustart – den vermutlich letzten nach 23 Umzügen.

Siedersleben war mal 1,98 Meter groß. Das war, bevor er vor fünf Jahren in Venice Beach in Los Angeles, USA, einen Badeunfall hatte und sich dabei das Genick zweimal brach. Jetzt ist er zwei Zentimeter kleiner. Immer mal wieder denkt er noch heute an dieses „Urdatum“, wie er es nennt. Dann wird ihm bewusst, „dass man noch lebt“. Und auch die Verletzbarkeit des Lebens. In jedem Moment könne es vorbei sein. Dass er den Unfall überlebt, noch dazu ohne Querschnittslähmung, ist nicht zu erklären. „Auf vieles haben haben wir auch keine Antworten“, sagt er und meint: „Gott hat es immer wieder gut mit mir gemeint.“

Dass Gott selbst für den gebürtigen Südafrikaner mal eine positive Rolle spielen würde, danach sieht es zunächst gar nicht aus. Zu abschreckend ist das geistliche Vorbild in Gestalt seines Vaters, der seinerzeit als protestantischer Missionar arbeitete. Er lebt eine sehr strenge Frömmigkeit vor, berichtet Siedersleben. Spricht oft von der Sündhaftigkeit der Menschen. „Ich habe wenig von einem liebenden Gott gehört.“ Er empfindet ihn eher als Überwacher denn als Beschützer.

Als er 1980 in seiner Heimat zum Militärdienst eingezogen werden soll – damals herrscht in Südafrika noch die Apartheid – beschließt er, nach Bremen zu gehen. Dort leben damals Verwandte der Familie. Drei Jahre später beginnt er, Volkswirtschaftslehre in Göttingen zu studieren. Dann aber merkt er: „Mit Zahlen wollte ich einfach nichts zu tun haben.“ Er schwenkt um auf Theologie in Heidelberg und Marburg. In Wolfsburg macht er sein Vikariat. Der Berufswunsch Pastor manifestiert sich erst richtig, als ihm Lehren und Geistliche begegnen, die ihm ein positives Gottesbild vermitteln. Siedersleben wird schließlich doch Pastor. Denn: „Das Theologiestudium war Vergangenheitsbewältigung.“

20 Jahre lang arbeitet er im Weserbergland. In Uelzen ist er drei Jahre lang Gefängnisseelsorger – zumindest offiziell. Er fühlt sich eher als Sozialarbeiter. Sein Ziel ist der neue Blickwinkel. Zuletzt arbeitet er in der Hansestadt Uelzen als Springer, möchte aber nicht länger nur Lückenfüller sein. Siedersleben will etwas Festes. In der Weyher Felcianus-Gemeinde will der 58-Jährige neu anfangen und ist schwer motiviert, die Gemeinde mitzugestalten. Er würde gerne bis zur Rente bleiben. Und danach verschlägt es ihn womöglich nach Namibia, wo er in Windhoek aufs Internat ging. Allerdings wohl nur für ein Jahr. In dem südwestafrikanischen Land, das er ohnehin jährlich besuche, gebe es nur sieben seiner Berufskollegen. Der Bedarf, so Siedersleben, ist da. Allein die Fahrerei dort sei massiv. Südafrika sei zwar seine Heimat, hier aber ist sein Zuhause.

Was den Geistlichen so sehr an seinen Job bindet, ist, dass er immer wieder neue Lebensgeschichten hört. Ihn erfüllt, „an den Schnittstellen des Lebens da zu sein“, sagt er. Bei Trauungen beispielsweise. „Das ist auch das, was ich am besten kann.“ Abseits der Arbeit nennt Siedersleben sich einen „leidenschaftlichen Spieler“. Skat und Doppelkopf etwa gehören für ihn dazu, aber auch Sport. Den brauche er als Ausgleich. „Er ist für mein psychisches Wohlbefinden für mich unerlässlich.“ Der 58-Jährige ist immer viel Rad gefahren, wie er sagt. Weil dabei aber nur die Beine trainiert werden, gehe er jetzt ins Fitnessstudio.

Siedersleben, der geschieden ist und eine 22-jährige Tochter in Bremen hat, macht das Pastorenkollegium komplett. Zum diesem gehören zudem Gudrun Müller und Gerald Meier, der vor einem Jahr neu dazukam. In der Leester Kirchengemeinde ist Holger Hiepler seit wenigen Wochen neu neben Pastor Ulrich Krause-Röhrs tätig. „Ich wünsche mir, dass wir als Kollegen zusammenarbeiten“, sagt Siedersleben. Und: „Dass wir neue Wege bestreiten, mit denen die Gemeinde und wir leben können.“