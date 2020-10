Mit dem Hofladen von Gerd und Brigitte Brüning soll es noch bis Jahresende weitergehen. Die Landwirtschaft auf dem gemeinsamen Hof ist bereits Geschichte. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Lahausen. Heuballen möchte eine Weyherin vom Hof Brüning in Lahausen kaufen. Die sind dort noch zu haben, ebenso wie diverse Gemüsesorten im Hofladen, der noch bis Jahresende regelmäßig öffnen wird. Aktiv bleiben auch noch Gerd und Brigitte Brüning. Leer dagegen sind die Kuhställe. Die Landwirtschaft der beiden findet nun allmählich ein Ende auf dem Hof, und das nach etwa 500 Jahren. Nachfolger sind nicht in Sicht.

Rund um das Jahr 1500 „war hier ein Brüning“, sagt Gerd Brüning. Das zumindest sei eine Erkenntnis aus dem Pflugschatzregister in Hannover. Pflugschatz – das war eine Steuer an die Obrigkeit, erklärt er. Der Familienname jedenfalls ist seitdem bis heute auf dem Hof in Lahausen zu Hause. Der Landwirt weiß das, weil im Jahr 1922 „mal jemand Ahnenforschung betrieben hat“ – ein entfernter Verwandter. Ein Stammbaum entstand in sechsfacher Ausführung. Etwa 20 Generationen hat es hier schon gegeben. Und: „Alle Vorfahren hießen immer Brüning.“ Auch die männlichen Vornamen wiederholten sich. Sie wechselten immer zwischen Cord und Heinrich. So hieß Brünings Vater Cord, sein Opa Heinrich, sein Urgroßvater wiederum Cord.

Dabei sind gar nicht immer alle Brünings auf dem Lahauser Hof geblieben, denn zwei von ihnen, das weiß Gerd Brüning sicher, sind in den 1840er-Jahren in die USA ausgewandert. Der inzwischen Ruheständler hat sich vorgenommen, das selbst einmal genauer im Auswandererhaus in Bremerhaven zu recherchieren. Möglicherweise auch die weitere Geschichte des Hofes, denn ab der ersten Erwähnung vor rund 500 Jahren bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts klafft eine Lücke.

Wirklich sichtbar sind alte Relikte auf dem Hof nicht. Bis auf einen Stein in der Wand des heutigen seit 1985 genutzten Hofladens. Margarete geb. Rumsfeld steht darauf, dazu die Jahreszahl 1857. Cord Heinrich Brüning war mit ihr verheiratet, erzählt Gerd Brüning. „Der direkte Draht geht nach Sudweyhe“, sagt er über die Verwandtschaftsbeziehung, die außerdem zum früheren US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld führt. Der Stein in der Wand ist ein sogenannter Kopfstein und stammt aus einem früheren Gebäude, das an der Stelle stand. Der heutige Hofladen und einst Schweinestall ist von 1850 und damit das älteste Gebäude dort. „Es ist immer etwas angebaut oder umgebaut worden“, sagt Gerd Brüning. Und alte Teile sind eben in neue verbaut worden – auch im heutigen Wohnhaus.

Wohnen und Arbeit sind auf dem Hof seit jeher eng verwoben. Gerd Brüning selbst ist dort geboren und lebte alsbald mit seiner Ehefrau Brigitte vor Ort. In diesem Jahr haben sie ihren 40. Hochzeitstag. Der Kranz dazu steht im Garten unter Obstbäumen. Sie war 15, er 18, als sie sich kennenlernten. Langlebigkeit und Konstanz sind es, die die Kultur dieser alten Landwirtschaft ausmachen. Mehr als 60 Lehrlinge und Praktikanten haben die Brünings unter ihren Fittichen gehabt. „Wir haben zu allen noch Verbindung“, sagt Gerd Brüning. Und umgekehrt. Brüning selbst hat während seiner zweijährigen Landwirts-Ausbildung ein Jahr in Gräfinghausen bei Nordwohlde verbracht. „Diese Verbindung hält bis heute.“ Zwei Enkel seines früheren Chefs wiederum fanden für ihre Ausbildung den Weg zum Lahauser Hof. Echte Netzwerker, die Brünings. „Wir haben gerne guten Draht zu vielen Familien“, sagt Gerd Brüning. Überhaupt seien schon immer viele Leute auf dem Hof gewesen, darunter auch Flüchtlingsfamilien, die nach dem Krieg kamen. Und auch da: „Alle sind miteinander klargekommen.“ Auch zu deren Nachfahren habe die Familie noch heute Beziehungen.

Dreher, Lehrer oder Landwirt?

Sein zweites Lehrjahr verbrachte er auf dem elterlichen Hof, dann folgte die Meisterprüfung und ein Arbeitsvertrag „zu Hause“. Dabei wollte der 66-Jährige erst einen anderen Weg einschlagen: Dreher oder Maschinenbauer. „Ich hätte gerne etwas mit Metall gemacht“, sagt er. Nicht nur das. Auch Pastor zu werden, war eine Überlegung. Aber: „Dazu gehörte auch Latein“, nennt er eine Hürde. Da verließ ihn der Ehrgeiz. „Ich war immer richtig gut in der Schule, aber die letzten zwei Jahre habe ich von der Substanz gelebt“, sagt Gerd Brüning lachend. Lehrer zu werden, kam auch in Betracht, doch schließlich hatte er alle nicht-landwirtschaftlichen Pläne verworfen, obwohl er sich zunächst nicht sonderlich in das häusliche Bauerntum eingebracht hatte – im Gegensatz zu seinem Bruder, der aber später studieren ging und in Berlin blieb.

Als der gehen wollte, „hat keiner etwas gesagt“, heißt: Die Eltern übten keinen Druck aus wegen einer möglichen Hofnachfolge und so handhabte es Gerd Brüning selbst auch, als seine Kinder sich zum Studium aufmachen wollten. „Wir haben den Kindern das nicht ausgeredet“, sagt er. Ausdruck von deren Gleichgültigkeit ist das keineswegs. „Die haben uns sehr unterstützt“, sagt er. Die Tochter sei während des Studiums jedes Wochenende nach Hause gekommen und habe geholfen, ebenso der Sohn. Heute leben sie in Berlin und Bremen, aber sie kümmern sich beide noch immer um die bürokratischen Dinge. „Denen ist das auch nicht egal“, sagt Gerd Brüning mit Blick auf das nun bevorstehende Ende des Hofbetriebs, in dem auch die Eltern seiner Ehefrau mit angepackt haben: im Hofladen, beim Spargelstechen oder auch bei der Versorgung der Kinder. Der Hof Brüning ist im besten Sinne Familiensache, und in der wird es grundsätzlich schwierig, „wenn Ältere nicht abgeben mögen“, meint Brigitte Brüning. In Lahausen aber „gab es nie Diskussionsbedarf. Da muss man dankbar sein.“ Gerd Brüning sagt: „Unsere Eltern hätten uns auch gehen lassen.“

Der Hofladen soll noch bis Jahresende geöffnet bleiben. Tomaten, Auberginen, Paprika, Äpfel aus den eigenen Gewächshäusern: Den Verkauf wollen sie so „langsam auslaufen lassen“. Die 50 Milchkühe und das Jungvieh sind seit Juli weg, die etwa 20 Sauen und dazu Mastferkel schon seit 1990. „Wir sind nie so richtig groß geworden“, blickt Gerd Brüning zurück, aber „das war auch nie das Ziel“.

Noch ist Bewegung auf dem Hof. „Zur Ruhe sind wir eigentlich noch nicht gekommen“, sagt der Landwirt, aber dass er und seine Ehefrau Brigitte in ein Loch fallen, wenn alles vorbei ist, glaubt er nicht. Das Land ist verpachtet, ein Gebäudeteil auf dem Hof soll vermietet werden. Ansonsten biete der Ruhestand Freiräume und Zeit, zum Beispiel für die Kinder. Die bekommen dann erst einmal Besuch aus Lahausen.