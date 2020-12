"Auf dem Weg nach Bethlehem" lautete das Motto der musikalischen Andacht in der Kirchweyher Felicianuskirche. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. In diesem Jahr ist vieles anders. Denn nicht nur in den einzelnen Familien, auch in den Kirchen wird es an Weihnachten viel ruhiger zugehen als sonst, weniger feierlich wird es vermutlich aber nicht. Das war auch am Sonntag zum zweiten Advent in der Felicianuskirche zu erleben. Dort genossen die Besucher eine besinnliche und beschwingte halbe Stunde, angefüllt mit stimmungsvoller weihnachtlicher Musik. Mit Psalm 24 in Anlehnung an Luthers Übersetzung „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe“, begrüßte Kantorin Elisabeth Geppert, die die Gesamtleitung innehatte, die Besucher, die nach geltenden Corona-Maßstäben.

Die halbstündige Veranstaltung war prall mit Inhalten gefüllt. Das Orgelvorspiel übernahm Brigitte Poppe. Lesung (Auf dem Weg nach Bethlehem), Andacht (Um die Legenden und Verehrungen des heiligen Bischof Nikolaus von Myr) und Segen waren unter der Federführung der Kirchenvorsteherin Petra Müller der Rahmen des Programms, um der Musik den nötigen Platz zu geben.

Mit weihnachtlichem Liedgut wie dem Gospel „Joy To The World“ platzierten acht Protagonisten der Felicianuskantorei einen „Wow-Effekt“. Unterstützung gab es von Elena Brodde am Klavier und der Truhenorgel sowie von Violinistin Olga Klosowska. Das wunderschöne und innige „Wie soll ich dich empfangen“ – so fragt es der Theologe und Dichter Paul Gerhardt in seinem bekannten Adventslied – begeisterte ebenso wie das frühbarocke Kirchenlied „Den die Hirten lobeten sehre“ oder Georg Friedrich Händels in Deutschland als Adventslied bekannte Kantate „Tochter Zion, freue dich“, die übrigens einen langen Weg zurückgelegt hat, bevor sie Einzug in die Gottesdienste fand. Nicht weniger schön: das englische Wiegenlied „Myn Lyking“ (Solo-Bassbariton Max Börner). Es gelang den Musikern, jeden noch zu tristen Gedanken wegzunehmen.

Für die Gäste war es ein besonderer zweiter Adventsnachmittag, zwar mit kleinerem Ensemble und großzügig im Altarraum verteilt, aber mit schönem Klang und weitem Blick. Ein wenig Applaus musste sein. „Konzerte sind nach wie vor verboten, umso mehr freut man sich über musikalisch gestaltete Gottesdienste und Andachten“, aber auch „ergreifend schön“ und „gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, uns ein ganz besonderes Gefühl des Zusammenhalts zu vermitteln“ waren einige der Stimmen von Besuchern.

Licht in der dunklen Corona-Zeit sollen weitere Gottesdienste am dritten und vierten Advent, jeweils um 10 Uhr, bringen. Am dritten Advent werden erneut einige Protagonisten der Felicianuskantorei und Olga Klosowska (Violine) für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Am vierten Advent wird zuerst draußen gemeinsam gesungen, bevor es ins Gotteshaus geht. Zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend gibt es alle Infos zu den Anmeldungen unter emmaus-pfarreien.de/weihnachten-in-weyhe und am Silvesternachmittag, 17 Uhr, folgt ein Abschluss-Gottesdienst.

Das eher besinnliche „Tollite hostias“ (Bringet Geschenke) von Camille Saint-Saëns beendete die halbstündige Auszeit, schön und ergreifend. Die Kollekte ging an die Musiker, die beteiligt waren.