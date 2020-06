Schwimmen im ovalen Kreisverkehr: Auf zwei Bahnen dürfen je 20 Menschen auf der rechten Seite hin- und auf der linken Seite zurück schwimmen. Drei dieser Bereiche gibt es im Schwimmerbecken. (Maike Plaggenborg)

So ganz perfektes Badewetter gibt es dieser Tage noch nicht, voraussichtlich aber wird sich das bis zum 15. Juni ändern. Dann startet auch das Freibad in Weyhe mit seinem Betrieb. Die Besucher müssen sich allerdings etwas umstellen, denn es gibt reichlich Auflagen, die auf 13 Seiten ausgearbeitet wurden.

Wer ein Ticket an der Kasse gekauft hat, geht unter den aktuellen Corona-Bedingungen nicht wie gewohnt geradeaus auf die Liegewiese zu, sondern biegt direkt nach dem Eingang nach rechts in den Stiefelgang ab, erklärt Markus Kuske, der Betriebsleiter des Freibades. Dort herrscht eine Einbahnstraßenregelung: Es gibt kein Zurück, abgesehen vom Abstecher in die Umkleidekabinen. Die dürfen maximal vier Personen betreten, davor ist eine Wartezone eingerichtet. Danach führt der Weg zurück in den Gang und bis zum Ende in Richtung Planschbecken und dann eben doch noch zur Liegewiese. Über den Barfußgang, der parallel verläuft und von außen erreichbar ist, führt der Weg zum ausgeschilderten Ausgang, der sich hinter der Cafeteria befindet und schließlich außen am Gelände entlang führt. Der dritte Gang im Gebäude bleibt geschlossen, so Kuske.

Wer umherläuft, hat eine Maske zu tragen – bis hin zum Beckenrand. Dort erwartet die Gäste die nächste Änderung. Bahnen ziehen ist zwar möglich, allerdings innerhalb eines ovalen Kreisverkehrs, um die Begegnung von Menschen zu vermeiden. Das Schwimmerbecken ist in drei Bahnen unterteilt, innerhalb derer jeweils maximal 20 Menschen sein dürfen. Sie dürfen rechts hin schwimmen, links zurück. Zu den damit höchstens 60 Menschen im Schwimmerbecken kommen weitere insgesamt 60, von denen sich jeweils 30 in den beiden Nichtschwimmerbecken aufhalten dürfen. Das Springerbecken, an dessen Turm Sprünge ab einem und drei Metern möglich sind, wird nicht als Schwimmfläche eingerechnet. Das Planschbecken muss derzeit außer Betrieb bleiben.

Markierungen für Abstände

Im Wasser wie auch an Land gibt es Abstandsmarkierungen überall dort, wo sich Menschen ansammeln könnten (beispielsweise am Springturm) – ebenso auf den Sitzbänken, auf denen jeweils der mittlere Platz nicht benutzt werden darf. Die sanitären Anlagen innerhalb des Gebäudes sind, so Kuske weiter, gesperrt. Deshalb dürfen auch nur die Außentoiletten (von maximal zwei Personen) benutzt werden, denn der Weg zu den WCs im Gebäude führt über die Duschräume und die sind eben tabu. Geduscht werden darf nur unter den Brausen draußen, aber lediglich zum reinen Abduschen, wie Kuske weiter erläutert. Shampoo und Duschgel haben dort nichts verloren, denn das Wasser wird kreislaufmäßig dem Becken entnommen.

Nicht zugänglich sind auch die Wärme- und Lehrschwimmhalle, teilt Gemeindesprecher Sebastian Kelm mit. Besucher sollen sich unmittelbar ins Wasser begeben und es direkt wieder verlassen, wenn sie mit dem Schwimmen fertig sind. Der Verzehr von Speisen der Gastronomie ist nur auf den dafür gekennzeichneten Flächen gestattet. Verboten sind auch Kontaktsportarten auf Volleyballfeld und Fußballwiese. Dieser Bereich wird abgesperrt sein. Zugänglich ist aber – unter Befolgung der allgemeinen Regeln – der Spielplatz. Kelm weiter: „Allgemein ist sich an die gängigen Hygienegebote (regelmäßiges Händewaschen, Desinfizieren, Husten- und Nies-Etikette) sowie die bekannte Abstandsregel mit 1,5 Metern Distanz zueinander zu halten.“

Bei all den Regeln: „Vieles ist selbstererklärend“, sagt Kuske. Die Hinweisschilder klären auf, wo es nötig ist. Ansonsten sei jederzeit das Personal ansprechbar, „wenn man sich unsicher ist“. Vor Ort sind neben den immer wieder aktiven Reinigungskräften auch drei Schwimmmeister, sechs Rettungsschwimmer, drei Badewärter und drei Kassierer. „Die Gemeinde Weyhe setzt auf die Eigenverantwortung der Besucher bei der Einhaltung der Regeln“, sagt Kelm weiter. Das Verhalten der Badegäste werde zudem genau vom Personal beobachtet.

Damit aber nicht genug der Änderungen. Pro Badezeit – drei bis vier davon gibt es am Tag – dürfen nicht mehr als 200 Gäste im Freibad sein, beim Frühschwimmen sind es 100. Unter normalen Umständen sind es an heißen Tagen 2000 bis 3000, wie Susanna Clottey, Teamkoordinatorin Schule, Sport, Kultur und Jugendpflege, sagt. Im vergangenen Jahr sei beinahe die 4000er-Marke geknackt worden. Frühschwimmer kommen laut Kuske im Normalbetrieb regulär 50 bis 80. Die Badezeiten sind montags und freitags von 6 bis 8 Uhr, 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr; dienstags und donnerstags von 6 bis 8 Uhr, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, von 17 bis 20 Uhr nur für Vereine; mittwochs von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Die Pausen werden zur Reinigung genutzt. Neu ist zudem, dass der Einlass auf 30 Minuten vor Badeschluss und das Ende der Badezeit auf 30 Minuten vor Betriebsschluss geändert wird, teilt Kelm weiter mit. Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Die begrenzten Eintrittskarten für das Freibad können vorab besorgt werden. Sie sind im Vorverkauf ab einer Woche vorher bis einen Tag vor dem eigentlichen Badetag an der Freibadkasse je Schwimmzeit erhältlich, heißt es. Ein Restbestand an Karten kann am selben Tag noch abgegeben werden. Über das Kontingent pro Schwimmzeit, auch für den nächsten Tag, soll auch online unter www.freibad-weyhe.de informiert werden, ergänzt Bürgermeister Frank Seidel. Von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, findet der Vorverkauf von 10 bis 16 Uhr statt, anschließend täglich von 8 bis 19 Uhr. Auf die Schwimmzeit muss sich dabei aber festgelegt werden. Zehner-Karten können eingelöst werden, Saisonkarten wird es hingegen für die Phase der Einschränkungen nicht geben, da eine kontinuierliche Nutzung nicht gewährleistet werden kann. Die bisherigen Eintrittspreise bleiben unverändert. „Kontaktloses Bezahlen ist möglich und auch erwünscht“, sagt Kuske. Der Online-Kauf, so Clottey, ist derzeit aus technischen Gründen nicht möglich.

Dass der Termin der Eröffnung auf den 15. Juni fällt, ist das Ergebnis der Abstimmung mit anderen Bädern aus Syke und Bremen, damit ein übermäßiger Badetourismus ausgeschlossen werden kann, so Seidel. Über den Start in Kürze sagt er: „Es wird kein Freibadbesuch werden, wie wir ihn kennen und lieben“, aber: „Die Leute werden froh sein, dass sie überhaupt schwimmen können“ – bald wohl auch in öffentlichen Gewässern. Die Gemeinde Weyhe hält sich bei der Öffnung der Alten Weser an die entsprechende Empfehlung des Landes Niedersachsen, wonach diese erst am 16. Juli freigegeben werden soll.