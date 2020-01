Vergangene Idylle: Horst Klucken inmitten seiner Schafe. Beinahe 20 Jahre widmete er sich den Rauhwolligen Pommerschen Landschafen. (Viola Heinzen)

Es ist nicht der Wolf, der Horst Klucken zu diesem drastischen Schritt zwingt. Der Mensch hat den Schäfer dazu veranlasst, seine Herde kurzerhand abzugeben. Acht Tiere hat der Brinkumer in den vergangenen fünf Jahren verloren. Zuletzt häuften sich die Fälle. Erst hatten Unbekannte in der Nacht zu Heiligabend zwei Böcke gestohlen – und die Tiere, wie nun bekannt wurde, unweit der Weide auch geschlachtet. Dann der große Schock für Horst Klucken und seine Ehefrau Manuela am Sonnabend: Die drei trächtigen Schafe Knete, Krinke und Mara waren von der Weide an der Straße Am Röwekamp gestohlen worden. Horst Klucken befürchtet Schlimmes, denn er fand eine Blutlache vor.

Der 57-Jährige hat noch am Wochenende die Tore zur Weide ausgebaut, die Schilder abgenommen und die verbliebenen zehn Rauhwolligen Pommerschen Landschafe einem anderen Schäfer überlassen. Zumindest die ältesten Tiere der Herde, Dolly und Daisy, waren unversehrt geblieben. In diesem Monat werden sie zwölf Jahre alt. „Die bekommen ihr Gnadenbrot. Ich bin glücklich, dass sie überlebt haben“, sagt Klucken. Die Weide, auf der sich die Tat abgespielt hat, möchte er erst einmal nicht betreten. „Ich muss Abstand gewinnen“, sagt er nach fast 20 Jahren Schafzucht. Mähen werde er die Fläche, um später Heu zu gewinnen. Der Pachtvertrag laufe immerhin noch.

Der Schmerz aber sitzt bei dem Brinkumer tief. „Ich bin nur noch leer und alle“, sagt der Schäfer. Die Familie habe eine starke emotionale Bindung zu den Tieren aufgebaut, insbesondere die fünf Kinder und Enkelkinder. „Es ist das Schönste, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, wenn sie Lämmer streicheln“, sagt Klucken. Er selbst hat sich vor 20 Jahren für die Rauhwolligen Pommerschen Landschafe wegen ihrer schwarzen Köpfe und Beine entschieden. „Ich finde das schick“, beschreibt er. Der Kontakt zwischen Mensch und Tier war Horst Klucken und seiner Familie immer ein großes Anliegen, und das nicht nur beim Tag der Regionen. So wurden auf den Weideflächen auch mal Lämmer über den Zaun gehalten. „Das ist jetzt alles weg“, sagt Horst Klucken. Seine Stimme wird dabei brüchig.

Er sei nicht einmal wütend, vielmehr traurig und enttäuscht. Zwei Mal hatte Horst Klucken Videokameras aufgestellt, die jedoch auch gestohlen wurden. Er ist sich bei den Tätern sicher: „Das sind welche, die etwas von Schafen verstehen.“ Sonst hätte die Herde anders reagiert. Auch die Schlachtung in insgesamt vier Fällen sei fachmännisch erfolgt, was ebenfalls darauf schließen lasse, dass jemand wusste, was er da tat.

Den Eindruck teilt auch die Polizei. Ein bis zwei Fälle mit ähnlichem Muster wie Am Röwekamp in Brinkum registriert die Polizei im Kreis Diepholz laut Sprecher Thomas Gissing im Schnitt jedes Jahr. Aber es seien nicht nur Weidetiere. Mitte 2019 waren in Twistringen 30 Bienenvölker gestohlen worden. Was wirklich dahinter steht, ist nicht immer klar, sagt Gissing. Im Fall von Horst Klucken hatten es die Täter vermutlich auf das Fleisch abgesehen, denkt er. Unauffällig können sie nicht gewesen sein, weder beim Schlachten der Tiere noch beim Abtransport. Die Polizei trage daher aktuell Informationen zusammen.

Die Tiere – vor allem die Lämmer – waren der ganze Stolz der Familie Klucken. (Klucken)

Der Brinkumer Schäfer Horst Klucken hatte bereits etwas unternehmen wollen und sich an die Stuhrer Gemeindeverwaltung gewandt. Er forderte, Poller am Anfang und Ende der Straße aufzustellen. „Die Landwirte hätten dann Schlüssel gekriegt“, so seine Vorstellung. Auf offene Ohren sei er damit nicht gestoßen. „Schafe stehen in der Nahrungskette nicht so weit oben“, hat er den Eindruck, dass die Relevanz allgemein nicht gesehen wird. Dabei seien die Tiere durchaus nützlich. Seine Rauhwolligen Pommerschen Landschafe hätten zum Beispiel den schädlichen Riesen-Bärenklau gefressen. Die Alternative zur Bekämpfung der invasiven Art wären chemische Mittel. „Das wird oft verkannt: Schafe sind Heger und Pfleger der Natur“, betont Klucken. Die Tiere verdienten es, mit Respekt behandelt zu werden – auch bei der Schlachtung und darüber hinaus. Das für den Eigenbedarf bestimmte Fleisch war von einem regionalen Schlachter verarbeitet worden.

Schafe gehören bedrohter Art an

Rauhwollige Pommersche Landschafe gehören laut Mathias Brockob, Berater beim Landesschafzuchtverband Niedersachsen, zu den vom Aussterben bedrohten Haustierarten. Höchstens 230 gibt es in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern kommen sie häufiger vor. Bundesweit sind es wohl um die 1000 Tiere, sagt Brockob. Dass Schafe von Weiden gestohlen und geschlachtet werden, komme vor. Doch das sei ein weitaus geringeres Risiko als Wolfsrisse. „Das ist sicher nicht das Hauptproblem. Der Wolf ist wesentlich problematischer.“

Bei vielen seiner Tiere war Horst Klucken bei der Geburt dabei, was den Abschied für ihn noch schmerzhafter macht. „Einige schienen auf mich und meine Frau im Stall gewartet zu haben, bevor es losging“, schildert er. Und trotzdem gibt er nun auf: „Die dafür Verantwortlichen haben mir viel genommen.“

