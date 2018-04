Hatte die Woche über mit SY gut zu tun: Karin Dörmann von KFZ-Schilder Kroschke nahe der Syker Zulassungsstelle. (Dominik Albrecht)

Die Nachfrage nach einem SY-Kennzeichen hat sich auch in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Bis Donnerstagmittag registrierte der Landkreis Diepholz 2816 Reservierungen von Wunschkennzeichen, teilte Landrat Cord Bockhop am Freitag mit. Die meisten Reservierungen erfolgten allerdings direkt beim Start am Sonnabend, 21. April, um Mitternacht. In den ersten zwölf Stunden gingen rund 1600 Reservierungen ein, bis zum Sonnabendabend waren es 2340.

Einige konnten es nicht abwarten

Einige Menschen konnten es offenbar auch gar nicht abwarten, das SY-Kennzeichen auch tatsächlich am eigenen Fahrzeug zu platzieren. "Am Montag standen die ersten schon um 6 Uhr vor der Tür der Zulassungsstelle", berichtet Bockhop. 57 Fahrzeughalter hätten sich am Montag für eine sogenannte Umkennzeichnung entschieden, also ihr altes Kennzeichen gegen ein SY-Kennzeichen ausgetauscht. 96-mal wurde ein SY-Kennzeichen am Montag insgesamt zugelassen, es waren also auch einige Neu- und Umzulassungen dabei. Am Dienstag kamen insgesamt 124 Menschen wegen eines SY-Kennzeichens in die Zulassungsstellen, 82 davon entsorgten für ein neues SY-Nummernschild ihr altes Kennzeichen. Am Mittwoch gaben die Mitarbeiter der Zulassungsstellen insgesamt 60-mal das SY-Kennzeichen aus, in 36 Fällen handelte es sich nach Angaben von Cord Bockhop um Umkennzeichnungen.

Mehr zum Thema Mehr als 1600 Reservierungen in Syke „SY“-Kennzeichen ist trotz hoher Gebühren der Renner Sind Ihnen zwei Buchstaben rund 100 Euro wert? So viel kostet es ungefähr, sich sein ... mehr »

"Diejenigen, die ganz heiß darauf waren, haben jetzt ihr Kennzeichen", so der Landrat, der in diesem Zuge auch die Mitarbeiter der Zulassungsstellen lobt. "Sie haben ganz famose Arbeit geleistet", sagt er. Auch die Server hätten dem Andrang bei der Reservierung der Wunschkennzeichen Stand gehalten, es habe lediglich eine kleine technische Panne gegeben.

Die größte Nachfrage nach einem SY-Kennzeichen kommt erwartungsgemäß aus Syke selbst. Von den 343 SY-Kennzeichen, die bis Donnerstagmittag insgesamt ausgegeben wurden, gingen 187 an Fahrzeuge, die in der Hachestadt zugelassen sind. Danach folgt mit großem Abstand Weyhe mit 38 Kennzeichen, an Stuhrer wurde SY 35-mal ausgegeben. In Bruchhausen-Vilsen sind nun 19 Fahrzeuge mit SY-Kennzeichen unterwegs, in Twistringen 18. Dazu kommen 46 Zulassungen aus anderen Orten, so Bockhop.