Das ungemütliche Wetter konnte den Familien, die zum Spaten griffen, nichts anhaben. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Spaziergänge im Wald haben erwiesenermaßen zahlreiche positive Effekte auf den Körper und das allgemeine Wohlbefinden. So tragen sie zur Stärkung des Immunsystems ebenso bei wie zur Reduzierung von Stresshormonen oder zur Erhöhung der Lungenkapazität. Abgesehen von diesen persönlichen Gesundheitsaspekten sind Bäume ein hervorragender CO2-Speicher und leisten somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Am Wochenende hat die „Grüne Lunge“ von Stuhr mit tatkräftiger Unterstützung von etwa 600 Menschen jeden Alters Nachwuchs bekommen.

Bereits zum 39. Mal konnten die Eltern von Neugeborenen im Rahmen der jeweils im Herbst stattfindenden Babywald-Pflanzaktion für ihr Kind einen Baum pflanzen. Viele freiwillige Helfer und Helferinnen der Arbeitsgemeinschaft Mehr Grün für Stuhr sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Aktion, die trotz der nicht gerade optimalen äußeren Bedingungen (Dauerregen und kalter Wind) zu einem fröhlichen Familienfest wurde. Regenschirme, Gummistiefel und regenfeste Kleidung sowie ein Spaten in der freien Hand gehörten für alle, die am Sonnabend den festen Vorsatz hatten, heute einen Baum zu pflanzen, zum wichtigsten Equipment.

Spatenstiche bei Regen

Auf dem Gelände der Firma Lerbs in Seckenhausen trafen sich die Eltern der zwischen Juni 2018 und Juli 2019 geborenen Kinder auf Einladung von Mehr Grün in Stuhr zur traditionellen Babywaldpflanzung. Die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, Andrea Radoy, sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother und der künftige Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte freuten sich darüber, dass so viele Menschen unbeeindruckt vom Wetter gekommen waren und es sich nicht nehmen ließen, den Baum für ihren Nachwuchs eigenhändig zu pflanzen. Neben den Eltern mit ihren Kindern waren auch zahlreiche Großeltern dabei, die bereits aus eigener Erfahrung wussten, wie so eine Aktion abläuft.

Anhand des mit der Baumurkunde ausgehändigten Pflanzplanes konnte jede Familie schnell zu ihrem Platz finden und nach genauer Anweisung die Pflanzung vornehmen. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer, unter ihnen auch Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde, sorgten dafür, dass am Ende alle 189 Eichen und Hainbuchen an ihrem vorgesehen Platz Wurzeln schlagen können. Die Vorbereitungen dafür wurden bereits einige Tage vor der eigentlichen Pflanzaktion erledigt. Gemeinsam mit dem Bauhof haben Mitglieder von Mehr Grün für Stuhr auf dem Gelände an der B 322 sowohl notwendige Nachpflanzungen im Babywald 2017 vorgenommen, als auch die Pflanzlöcher ausgehoben und Baumpfähle gesetzt. Nach getaner Arbeit hatten alle Gelegenheit, sich mit einer deftigen Erbsensuppe (angeboten von Mitgliedern des Roten Kreuzes) zu stärken.

Mit ihrer auch über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus viel beachteten Tradition der Babywälder hat die Gemeinde Stuhr von 1982 bis heute eine Fläche von über 28 Hektar (das sind knapp 40 Fußballfelder) Wald mit 5700 Bäumen geschaffen. Etwa zwei Drittel aller Eltern von Neugeborenen nehmen die jährliche Einladung zur Baumpflanzung an und tragen damit zum Erfolg dieser Aktion bei. Für die 40. Babywaldpflanzung im nächsten Jahr ist die Fläche bereits vorhanden. Ob und wie es nach diesem Jubiläum weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen. „Es wird immer schwieriger, geeignete Flächen zu finden“, so Sprecherin Andrea Radoy abschließend. Außerdem seien die Preise für landwirtschaftliche Flächen in den vergangenen Jahren analog zu Baugrundstücken ebenfalls enorm gestiegen, sodass die Gemeinde bei künftigen Ankäufen auch den wirtschaftlichen Aspekt mit bedenken müsse, ergänzt Sigrid Rother.

Bei allen Beteiligten überwiegt allerdings die Vorfreude auf die nächste Pflanzaktion 2020 und die Hoffnung, dass die Stuhrer Babywaldfläche auch danach weiter wachsen kann.