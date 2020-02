Die Sieger des Regionalentscheids von "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" holen sich ihren verdienten Applaus zum Ende der Siegerehrung ab. (Gerald Weßel)

Landkreis Diepholz. Gitarrenakkorde zerreißen die Ruhe, nachdem sich bereits zuvor eine sanfte Pianomelodie über das Publikum im Diepholzer Theater gelegt hatte. Gesang komplettiert alsbald das Klangbild, das die neun jungen Musiker der Band Insight auf der Bühne den über 200 anwesenden Gästen, darunter die versammelte Politikprominenz des Landkreises, darbieten. Die Feierstunde des Regionalentscheids von „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ unter dem Motto „Schaffst Du!“ hat begonnen.

Landrat Cord Bockhop spricht vor versammelten Schülern, Lehrern, Juroren und Gästen einige Worte, wobei er betont, wie wichtig das Engagement der Kinder und Jugendlichen sei. Besonders in heutigen Zeiten, in denen die Titelseiten der Tageszeitungen nicht selten von traurigen Schlagzeilen geprägt sind, sei dies umso bedeutender. „Jeder hat sein Fachgebiet“, aber jede Beschäftigung hiermit sei ein Beitrag für die Demokratie und die Gesellschaft.

„Ihr habt Wahnsinniges geleistet, seid dabeigeblieben und dafür gehört euch als Schülern großer Dank und große Anerkennung gezollt“, so Bockhop. Im Anschluss an die Grußworte betreten die Fachgebietsgruppen nacheinander die Bühne und bekommen die Preise verliehen, wobei ein erster Platz in einem Fachgebiet allerdings keinen Regionalsieg bedeuten muss, denn dieser qualifiziere für den Landesentscheid, wie Wettbewerbsleiterin Mareike Summe erklärt. Die Juroren würden jeden Siegerbeitrag in Hinsicht auf seine Erfolgschancen beim Landesfinale genau anschauen und von Fall zu Fall entscheiden, ob dieser eine Chance habe. Man wolle so die Enttäuschung einer vergeblichen Teilnahme im härteren Teilnehmerfeld vermeiden, wie Mareike Summe erklärt.

Junge Hoffnungsträger

Knapp eine Stunde zuvor herrscht in der Walter-Link-Sporthalle reges Treiben. Die 138 Teilnehmer präsentieren an Ständen 64 Projekte aus sieben Fachgebieten. Darunter sind die Fachgebiete Chemie und Biologie am stärksten vertreten. Die anderen Teilnehmer teilen sich auf die Gebiete Arbeitswelt, Geo-und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Technik und Physik auf.

Eben diese jungen Hoffnungsträger teilen sich auf die zwei Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ auf. Erster für die älteren Schüler, letzterer für die jüngsten Nachwuchswissenschaftler. Wettbewerbsleiterin Mareike Summe ist von der Wichtigkeit der Wettbewerbe überzeugt: „Wir haben Fachkräftemangel, vor allem im Mint-Bereich“, antwortet sie prompt. „Wir brauchen junge Talente und genau diese finden wir hier. Wir fördern junge Talente.“ Zwei davon sind Sonsee und Marieta, beide 13 Jahre, aus Delmenhorst, die sich mit Mikroplastik in handelsüblichen Peelings beschäftigt haben. Sie filterten Mikroplastik aus den Produkten heraus und machten die winzigen Kügelchen mit bloßem Auge sichtbar. Doch sie gingen sogar einen Schritt weiter: Aus Zucker, Öl und Honig entwickelten sie einen Ersatzstoff, der den Einsatz von Mikroplastik ihrer Einschätzung nach unnötig mache. Motiviert zu dieser Forschung hatte sie ein Vortrag der Umweltaktivistin Greta Thunberg zur Verschmutzung der Meere durch Mikroplastik.

Friederike Johanna Pieper, elf Jahre, von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum, war sogar gleich mit zwei Projekten vertreten. Den Regionalsieg errang sie mit ihrer Forschung „Wie verändern wir das Konsumverhalten durch bewusstes Aufzeigen anfallender Verpackungen?" im Fachgebiet Arbeitswelt. Zudem beschäftigte sie sich mit der Qualität von Farbstiften, deren Farbpigmente sie experimentell in ihre einzelnen Farbbestandteile zerlegte.

Keno Holste, zwölf Jahre, aus Weyhe, aber Schüler auf dem Gymnasium Syke, errang den Regionalsieg mit seiner Forschung zum Thema „Hohe Feinstaubwerte auch im ländlichen Raum?“ im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Er hatte bei sich Zuhause in Weyhe und am Gymnasium Syke je einen selbst zusammengebauten – die Einzelteile hatte er im Internet bestellt – Feinstaubmesser aufgestellt und die Höhe der Werte über mehrere Monate hinweg ermittelt. Das Ergebnis war eindeutig: Die Grenzwerte werden weder in Weyhe noch Syke überschritten, aber zu Zeiten des Berufsverkehrs beinahe erreicht.

Auch von außerhalb des Landkreises sind einige Schüler vertreten, da diese aufgrund der räumlichen Nähe am Diepholzer Wettbewerb teilnehmen. So zum Beispiel das Max-Planck-Gymnasium in Delmenhorst, das auch die zahlenmäßig größte Gruppe in die Kreisstadt entsandte, nämlich über 30, also fast ein Viertel aller Teilnehmer. Dies sei kein Ausreißer: Jedes Jahr seien viele Schüler des Gymnasiums aus der Stadt direkt an der Landkreisgrenze dabei, betont die Wettbewerbsleiterin, die auch Tipps für Schulen hat, wie diese ihre Schüler motivieren und fördern können: Neben dem aktiven Ansprechen besonders engagierter Schüler, die immerzu Fragen über den Unterricht hinaus stellen, sei ein Ausflug mit der ganzen Klasse zu einem Regionalentscheid sicher eine gute Idee. Denn dort könne nicht nur ein Eindruck der Abläufe und der Preisverleihung gewonnen werden, sondern vielleicht auch Interesse für bestimmte Themen und Ehrgeiz für den Wettbewerb geweckt werden. Summe betont in ihrer Rede während der Verleihung zudem die Bedeutung der Lehrer als Projektbetreuer, denn diese seien eine unverzichtbare Stütze für die Schüler, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich.

Mareike Summe wird aber auch dieses Jahr vor allem eines in Erinnerung bleiben und dabei geht es weder um Forschungsergebnisse oder eventuelle Patente oder die berufliche Zukunft des Nachwuchses: „Die Begeisterung der Teilnehmer für ihre Projekte.“