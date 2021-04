Henning Wrede (links) und Detlef Plate sind in der Weyher Gemeindeverwaltung die Ansprechpartner in Sachen Impfzentrum. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Die nächsten Impftermine für Weyhe stehen fest. Sie richten sich an die insgesamt 3400 Bürger der Altersgruppe 70 bis 79 in der Gemeinde, die ab vergangenem Dienstag schriftlich darüber informiert wurden. Den Schreiben ist ein Antwortbogen beigefügt, mit dem sich dieser Personenkreis für eine Impfung anmelden kann. Erst nachdem dieser Antwortbogen bei der Gemeinde Weyhe eingegangen ist, kann ein Termin vergeben werden, teilt der in der Verwaltung für die Impfungen zuständige Detlef Plate mit. Ab kommendem Dienstag, 6. April, sollen die ersten Einladungen für Impfungen an jene Bürger verschickt werden.

Demnach sind die nächsten Impftermine für den 12. und 13. April angesetzt. Aufgrund dieser kurzen Zeitspanne bittet die Gemeindeverwaltung darum, dass alle Impfberechtigen über 70 den Antwortbogen über die Osterfeiertage in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. An beiden Tagen sollen jeweils etwa 720 Impftermine vergeben werden. Auf einzelne Terminwünsche könne keine Rücksicht genommen werden, so Plate weiter. Nach Auskunft durch den Landkreis (Stand Donnerstag) soll kein Astra-Zeneca verimpft werden, heißt es.

Wer bereits auf der Warteliste für Impfungen - organisiert durch das Land - steht, könne sich trotzdem für einen Termin in Weyhe melden. Benötigt ein Bürger mit Impftermin eine Begleitperson, beispielsweise wegen eingeschränkter Mobilität, so ist dies möglich. Vereinzelt stehen Rollatoren und Rollstühle im Impfzentrum bereit. Bürger können bis zur Mehrzweckhalle am Rathaus, wo geimpft wird, vorfahren, „wenn es gar nicht anders geht“, sagt Plate. Das aber sollte die Ausnahme sein. Wer Probleme mit der Anfahrt innerhalb von Weyhe hat, kann sich unter Telefon 0 42 03 / 7 11 78 melden oder per E-Mail unter impfen@weyhe.de.

Plate informiert außerdem darüber, dass die Verwaltung sich bemüht, Ehepartnern gleiche Termine zuzuweisen. Allerdings werde nach Alter sortiert. Wenn einer von beiden 79 ist, der oder die andere 70, „könnte es sein, dass das nicht klappt“. Bei möglichen Vorerkrankungen sollte in Bezug auf die Impfung mit dem Hausarzt gesprochen werden oder mit dem Impfarzt vor Ort.

Weitere Impftermine sollen Mitte Mai, zu denen dann diejenigen eingeladen werden, die am 12. und 13. April noch nicht berücksichtigt werden konnten. Der zweite Impftermin für die über 80-Jährigen soll Anfang Mai sein.

Abschließend weist die Weyher Verwaltung auf mögliche unseriöse Anrufe im Namen des „Impfzentrums Weyhe“ hin und betont, dass ihre Mitarbeiter sich als solche der Gemeinde Weyhe vorstellen würden, sollten sie sich telefonisch melden. Angerufene sollten auf die Nummer im Display ihres Telefons achten. Die der Verwaltung beginnt stets mit der -71. Zusätzlich könnten Bürger einen Rückruf vereinbaren, um sicherzugehen.