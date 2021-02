Mit Mikrofon und Rekorder, die er über Nacht draußen platziert, kann Alfred Schulte die Rufe von Fledermäusen aufzeichnen. (Michael Galian)

Alfred Schulte ist eine Art Jäger. Ein Tonjäger. In der einen Hand hält er eine Stange, an dessen Ende ein 90-Grad-Knick abgeht: Eine Tonangel. In der anderen hält er einen Kasten, der optisch an einen Fünf-Liter-Benzinkanister erinnert, aber ein Rekorder ist. Mit einem weiteren Gerät, das aussieht, wie ein Smartphone, aber keines ist, fängt er ebenfalls Laute ein. Es sind die von Fledermäusen. Für die Tiere und ihre nächtlichen Rufe ist Schulte der Experte in der Weyher Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu).

Viel Zeit verwendet der Weyher auf das Ausfindigmachen der Tiere im Gemeindegebiet, seit er Ende 2018 in den Ruhestand gegangen ist. „Zu viel“, wie Schultes Ehefrau manchmal sage. Seine Einsätze sind saisonabhängig. Ab April oder Mai ist er meist an zwei bis drei Abenden in der Natur unterwegs, „manchmal jeden Abend“, aber nicht den ganzen Abend, erzählt er. Dann stellt er den Rekorder auf und auch die Tonangel. Beides bleibt über Nacht draußen und soll aufzeichnen, was die Tiere von sich geben.

Und das ist eine ganze Menge, wie Schulte sagt. Menschen meinten immer, die Nacht sei ruhig. „Aber das ist sie nicht. Es ist höllenlaut. Wir können es nur nicht hören.“ Die Geräusche der Fledermäuse würden sich für Menschen anhören wie Düsenflugzeuge. Nur dafür müssten die Laute in menschlich hörbare Frequenzen übertragen werden. Sind die Rufe der Tiere eingefangen, geht es an den Computer, wo er etwa eine halbe Stunde investiert, um die Töne auszuwerten. Alles in allem, sagt Schulte, nimmt sein ehrenamtliches Engagement „eine ganze Reihe von Stunden in Anspruch“, aber er mache es ja freiwillig. Die Zeit könne er sich selbst einteilen und schließlich lasse sich der Fledermaus-Job „nicht mit fünf Minuten am Tag machen“.

Sieht aus wie ein Handy, ist aber ein Fledermaus-Detektor. (Galian)

Das ganze Geräusche-Thema ist eines, mit dem sich der Rentner bestens auskennt. Schulte hatte beruflich mit Sonar zu tun, also mit der Ortung von Gegenständen mithilfe von Schallimpulsen. Bis Ende 2018 hat der Weyher für diese Tätigkeit in Australien gelebt und mit Wasser-Akustik zu tun gehabt, die beispielsweise auch bei Fischfindern zum Einsatz kommt. Für zwei oder drei Jahre hatte Schulte seinen Aufenthalt auf dem Kontinent auf der Südhalbkugel geplant. Letztlich wurden zehn daraus. Als er zurückkam, habe er sich umgeschaut, was er machen könne, etwas mit Natur sollte es sein. Dann stieß er auf den Nabu, das Eulenprojekt dort und die Fledermäuse. Seitdem hat er seinen Beruf zum Hobby gemacht.

Das Aufnehmen und Orten von Geräuschen im Wasser oder in der Luft ist ähnlich, erklärt er. Nur geht es dabei um unterschiedliche Frequenzbereiche. Die Rufe würden die Fledermäuse aus drei Gründen abgeben. Zunächst handelt es sich Schulte zufolge um Ortungsrufe, um Beute zu machen – das als Haupteinsatzgebiet. Die Tiere jagen nach Insekten, die wie sie selbst nachtaktiv sind. Die Geräusche strahlen Echos zurück. Zweitens dienen sie zur Navigation. Durch ihre Laute können die Fledermäuse beispielsweise unregelmäßige Strukturen ausmachen – Eingänge zum Unterschlupf beispielsweise. „Fledermäuse haben zwar Augen, aber sie können nicht besonders gut sehen“, sagt Schulte. Allerdings reagieren sie auf Licht und das stellt für sie eine Bedrohung dar. Die zunehmende Lichtverschmutzung, also des nachts durchgehend beleuchtete Areale, sind für die Nachtjäger ein Problem, weil sie dann von Eulen sofort erkennbar sind. Drittens dienen die Laute der Kommunikation untereinander. Beispielsweise stoßen sie sogenannte Sozialrufe zur Partnersuche aus, so Schulte.

Acht Bunker bereits aufbereitet

Ziel für den Nabu ist es, festzustellen, wie viele Fledermäuse es in Weyhe gibt, noch dazu, um welche Arten es sich handelt. Damit sie dort heimisch werden, hat der Verein vor zwei Jahren ein Projekt gestartet, indem sie einige der Weltkriegsbunker im Ort als Winterschlafquartier hergerichtet haben. Acht Stück hat der Verein inzwischen aufbereitet, wie der Zweite Vorsitzende Bernd Daneke mitteilt. Heißt: Die kompakten Betonbauten bekamen ausreichend große Zugänge für die zarten Flieger, wurden mit Steinen und Tonröhren als Verstecke ausgestattet und die Naturschützer sorgen außerdem für genug Feuchtigkeit in den dicken Gemäuern, denn die dünnen Flughäute der Fledermäuse trocknen schnell aus, erklärt Schulte. Rekorder und Mikrofone übrigens hat der Verein mit Geld der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung anschaffen können. Damit konnte bisher als einzige Art das Braune Langohr identifiziert werden, so Daneke. Im Sommer habe der Verein noch dazu eine Wochenstube ausmachen können.

Im ersten Projektjahr konnte der Nabu in drei Bunkern vier Tiere feststellen, sagt Schulte, im vergangenen Jahr waren es bereits acht Tiere, die in vier Bunkern überwinterten. Die Bilanz für das laufende Jahr steht noch bevor. Die Chancen stehen gut, dass es noch mehr werden, denn der Verein hat von Eigentümern von etwa 30 Bunkern Genehmigungen erhalten, diese für die Fledermäuse aufzubereiten. Zusätzlich sollen künstliche Kästen für die Tiere aufgestellt werden, auf dass sich viele weitere Arten in Weyhe niederlassen – nicht nur im Winter.

Zur Sache

Langschläfer im Winter

Die Hälfte ihres Lebens etwa verschlafen Fledermäuse. Ihr Winterschlaf dauert nach Angaben des Naturschutzbundes von Anfang November bis Ende März. Der Grund dafür sind Insekten, von denen sich die Fledermäuse ernähren – im Winter Mangelware. Um schlafend gut durchzukommen, senken sie ihre Körpertemperatur auf fünf bis drei Grad Celsius herab und verlangsamen dafür Herzschlag und Atmung um das bis zu 40-fache. Weltweit gibt es etwa 1200 Fledermausarten, in Deutschland sind es 25. Sie haben laut Nabu kaum natürliche Feinde, aber "kämpfen mit den negativen Folgen einer intensiven Land- und Forstwirtschaft sowie der Vernichtung ihrer natürlichen Lebensräume durch den Menschen“.