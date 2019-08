Das Wirtschaftsgebäude brannte komplett aus, das Wohnhaus daneben soll aber gänzlich unbeschädigt geblieben sein. (Kelm)

Den 80 eingesetzten Kräften der Gemeindefeuerwehr Weyhe – hinzu kamen Rettungsdienst und Polizei – ist es zu verdanken, dass ein 80 Jahre altes Wohnhaus am Bollmannsdamm in Melchiorshausen gerettet werden konnte. Denn direkt angrenzend ist am Donnerstag ein altes Wirtschaftsgebäude ausgebrannt. Wie Feuerwehrsprecher Steffen Wohlers erklärte, stürzte in dem Nebengebäude durch den Brand das Zwischendach ein, auf dem 14 Ballen Stroh gelagert waren. Dieses musste nach draußen befördert und dort gesondert gelöscht werden. Als das Feuer gegen 17 Uhr ausbrach, war noch ein Bewohner zu Hause. Er wurde laut Wohlers verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus soll aber bis auf eine leichte Verrauchung unbeschädigt geblieben sein. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch.