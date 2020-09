Die Covid-19-Abstriche rund um eine fünfte Klasse der Lise-Meitner-Schule in Moordeich sind alle negativ ausgefallen (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/dpa)

Landkreis Diepholz. Die Covid-19-Abstriche, die am Freitag als Umgebungsuntersuchung einer fünften Klasse an der Lise-Meitner-Schule in Moordeich genommen wurden, sind allesamt negativ ausgefallen. Darüber hat die Verwaltung des Landkreises Diepholz am Montag informiert. An Neuinfektionen hat sie am Montag elf vermeldet – eine davon ist eine Schülerin, die die 13. Klasse der Kooperativen Gesamtschule Stuhr-Brinkum besucht und zuvor bereits als Kontaktperson unter Quarantäne stand. 37 Schüler und Lehrer wurden in diesem Zusammenhang vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Die entsprechenden Tests sollten am Montagnachmittag erfolgen.

Damit sind gegenwärtig 23 Menschen im Landkreis Diepholz positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle liegt seit vergangenem Freitag bei 649. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich auf 10,6. 598 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 28 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aktuell befinden sich 452 Personen in Quarantäne. Dazu zählen die bestätigten Fälle wie auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit drei Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.