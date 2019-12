Bella Manningham (Debbie Beringer) wird von ihrem Ehemann Jack (Dirk Beckmann) regelrecht tyrannisiert und eingeschüchtert. (Vasil Dinev)

Chapeau! Oder, um im Englischen zu bleiben: High praise! Haben doch keine geringeren als Ingrid Bergmann, Charles Boyer und Joseph Cotton in den 1950er-Jahren den Film „Das Haus der Lady Alquist“ auf die Kinoleinwand und Dieter Borsche und Margot Trooger in den Sechzigern das gleiche Thema als Fernsehspiel in deutsche Wohnzimmer transportiert.

Sie trauen sich was, die Akteure vom Spielraum-Theater. Im Dunstkreis des Weyher Theaters, diverser etablierter Bremer Amateurbühnen und der vielen mundartlichen Laienbühnen in der Nachbarschaft, die doch überwiegend leichtere Kost und Schenkelklopfer produzieren, bringen Spielleiter Falk Leonhard-Wiechers und sein Ensemble das Kriminalstück „Gaslicht“ auf die Amateur-Bühne in Seckenhausen. Ein Psychodrama, gespickt mit Elementen, die an die Grenze des Erträglichen gehen.

Am vergangenen Freitagabend feierte die junge Bühne ihre Premiere. Ein Jahr lang, einmal wöchentlich, haben die Akteure um Falk Leonhard-Wiechers, der auch Regie führte, an diesem Stück geprobt. „Gaslicht“, vom britischen Autor Patrick Hamilton, 1938 als Bühnenfassung geschrieben, spielt im düsteren London Ende des 19. Jahrhunderts. Im Hause des reichen Geschäftsmannes Jack Manningham (Dirk Beckmann) ist es dunkel und es hat eine noch dunklere Geschichte. Seine Frau Bella (Debbie Beringer) fühlt sich nicht wohl in diesem Haus und leidet zudem an den unmenschlich psychologischen Tricks ihres Mannes. Die anfängliche Vertrautheit des Ehepaares, Bella stickt an einer kleinen Decke während ihr Mann am Kamin sitzt, nimmt ein jähes Ende, als es schellt und ein Bote die von Bella bestellten frischen Waffeln bringt. Aus dieser, scheinbar harmlosen, Situation entwickelt sich ein demütigendes Schauspiel. Im Sekundentakt verwandelt Jack seine harmoniesüchtige Ehefrau in ein demoralisiertes Häufchen Elend.

Ein durchdringender, nahezu unerträglicher Befehlston trifft nicht nur seine Frau Bella, sondern auch das Publikum in Mark und Bein. Um ihre labile Gemütsverfassung wohl wissend (ihre Mutter war psychisch krank) unterstellt er ihr, an derselben Krankheit zu leiden. Immer wieder sind es verschwundene Gegenstände im Haus, die Jack zum Anlass nimmt, mit zermürbenden Verhörtechniken seine Frau in den von ihm inszenierten Wahnsinn zu treiben. Selbst vor den Augen der beiden Dienstmädchen Nancy und Margret (Gesa Meier und Lisa Abraham), die bei Gott und dem Küssen der Bibel schwören müssen, dass sie mit dem Verschwinden der Gegenstände nichts zu tun haben, nehmen die Demütigungen kein Ende.

Ein ungeklärter Mord

Erst als, in Abwesenheit ihres Mannes, der bereits pensionierte und überehrgeizige Inspektor William Rough (Mitja Stolle) auftaucht, kommt etwas Leichtigkeit in das Stück. Der präzis formulierende und ein wenig an Sherlock Holmes erinnernde Inspektor, spricht Bella mit ihrem Mädchennamen an, was sie sehr verwundert und in ihm den von Jack angedrohten Arzt, der sie in eine Psychiatrie einweisen sollte, vermutet. Rough offenbart Bella nun eine unglaubliche Geschichte, die sich 20 Jahre zuvor in ihrem Haus abgespielt haben soll. Ein in der Wohnung immer auf- und abflackerndes Gaslicht, verbunden mit unüberhörbaren Schritten auf dem Dachboden, das in Bella immer unbändige Angst verursachte, kann Rough einordnen. Ein noch ungeklärter Mordfall hat ihn nicht ruhen lassen und er bringt Jack Manningham damit in Verbindung. Nach langen einfühlsamen Dialogen erreicht er endlich die seelisch gebrochene Bella, die ihn rein zufällig zu den nötigen Beweisstücken führt.

Mehr darf an dieser Stelle nicht verraten werden. In noch vier Vorstellungen, 17. Dezember, 19 Uhr, 8. und 16. Januar, 19 Uhr, und am 19. Januar, 17 Uhr, ist das spannungsgeladene Kriminalstück zu sehen. Alle Darsteller um Souffleuse Jasmin Schebesta haben mit hoher Konzentration und Leidenschaft ihre nicht leichten Rollen dargeboten und glaubhaft verkörpert. Ein Theaterstück, in dem es Amateurdarsteller aushalten, keinen Szenenapplaus zu bekommen, erfordert schon eine gehörige Portion Disziplin und ein gehöriges Maß an Qualität. Das Spielraum-Theater verfügt hierüber. Ein lang anhaltender Schlussapplaus war der Lohn für einen spannenden Theaterabend.