381 ist die Zahl der Stunde für Jannes Behrens. So viele Briefe für Menschen, die in Weyhe in Seniorenheimen wohnen, will der Neunjährige zusammenbekommen. Helfen sollen sie gegen die Einsamkeit, die die betagten Bewohner in den Einrichtungen während der Corona-Pandemie aushalten müssen. Der Stichtag für die Aktion ist der 10. Februar. Der Poststapel wächst zusehends, ebenso wie die Resonanz an dem Vorhaben des Jungen.

„Hallo, liebe Weyher Kinder!“ – mit diesen Zeilen beginnt der Brief, mit dem sich der junge Leester an die anderen Schüler in der Gemeinde wendet. „Mich einsetzen, um Freude zu verbreiten“, beschreibt er darin seine Hausaufgabe aus dem Kommunionsunterricht, deren Ziel er sich selbst ausgedacht hat: „Ich möchte allen Omas und Opas in den Weyher Altenheimen einen Brief schicken“.

Zustande kam die Idee, weil Jutta Sievers, Gemeindereferentin für die katholische Gemeinde Heilige Familie Kirchweyhe, den angehenden 18 Kommunionkindern per Whatsapp-Videobotschaft auftrug, für ein bisschen Freude zu sorgen. In Anlehnung an ein Gleichnis von Jesus, wonach ein Gutsbesitzer seine Diener mit fünf Talenten (Geldwährung) losschickte, um diese zu vermehren, gab Sievers den Kindern jeweils fünf Euro mit einem ähnlichen Auftrag: Freude zu verbreiten. Einige der Kinder haben für andere Menschen Kuchen gebacken, Geige gespielt oder das Geld tatsächlich durch weitere Sammlung vermehrt und gespendet.

Jannes und seine Mutter Bianca Bavastrelly haben davon Briefumschläge gekauft. „Ich habe meine Deutschlehrerin gefragt, ob sie mitmachen möchte“, erzählt der Drittklässler der Hundertwassergrundschule Leeste. Die sei begeistert gewesen. Das Briefeschreiben wurde zum Unterrichtsstoff, in der Pausenhalle der Schule wurde ein Briefkasten aufgehängt, um die wohlwollenden Schriftstücke der Kinder zu sammeln. Für bessere Werbung gestaltete Jannes außerdem ein Plakat mit einem Aufruf, Briefe für einsame, alte Menschen zu schreiben und zu malen.

90 Briefe dick ist der Stapel inzwischen, den Jannes erhalten hat. Dabei soll es aber nicht bleiben. 381 Schriftstücke dick soll er werden, denn so viele Bewohner gibt es offenbar in den Weyher Seniorenheimen. Bavastrelly hat zehn Einrichtungen recherchiert, Jannes hat sie selbst alle angerufen, um die Anzahl der in der jeweiligen Einrichtung lebenden Menschen – es sind zwischen sieben und 90 – herauszubekommen. Aber auch bei 381 muss es nicht bleiben. „Wir wollen so viele Briefe wie möglich“, sagt Jannes Mutter. Und die sollten ihrer Ansicht nach nicht nur an die stationären Einrichtungen, sondern auch an Pflegedienste verteilt werden, damit auch die Menschen, die alleine zu Hause leben, positive Post bekommen. Für die Aktion hat sich Jannes einen Stichtag gesetzt. Bis zum 10. Februar noch können die Briefe an die Kirchengemeinde Heilige Familie (Drohmweg 1, 28844 Weyhe) gesendet werden. Vier Tage später, also am Valentinstag, will er sie dann gemeinsam mit Gemeindereferentin Sievers an die Unterkünfte verteilen.

Und wenn gewünscht, darf aus der anfänglichen freudigen Botschaft eine ganze Reihe guter Briefe werden. „Daraus könnte eine ganz tolle Brieffreundschaft entstehen“, sagt Bavastrelly. Manche der Kinder hätten ihre Adresse oder auch die der Leester Grundschule in ihren Briefen hinterlassen. Denn: „Für die Kinder ist das auch schlimm“, sagt die Mutter über die Corona-Isolation der Kinder von Schule und Freunden. Gewinnen können bestenfalls also beide Seiten.

Die Aktion von Jannes hat inzwischen eine große Resonanz erfahren, wie seine Mutter sagt. Viele Menschen würden sich via Facebook bei ihnen melden. Denn sie wollen sich engagieren. „Vielleicht mache ich eine Facebook-Gruppe auf“, überlegt die Leesterin. „Bei uns haben auch sehr viele angerufen“, sagt auch Sievers. Es gebe viele Eltern, die mitmachen wollen. Und auch das Medieninteresse wächst. Ein Bremer Radiosender hat inzwischen sein Interesse bei der Leester Familie angemeldet. Auch er will ein Interview mit dem Neunjährigen.