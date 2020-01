Ein verkohltes Gerippe ist am Mittelweg nach dem Brand zurückgeblieben. Der traurige Anblick soll aber bald schon Geschichte sein. Gemeinde und Landjugend Heiligenrode wollen, dass an Ort und Stelle ein neues Gebäude steht. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Die kürzlich abgebrannte Schutzhütte in Groß Mackenstedt hatte für kollektive Bestürzung gesorgt. „Die Gemeinde in ihrer Gesamtheit war fassungslos“, sagt Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Freizeit. Nur noch ein verkohltes Gerippe ist am Mittelweg übrig geblieben von dem Gebäude, das die Landjugend Heiligenrode vor nicht einmal einem Jahr errichtet hatte.

Doch nun die gute Nachricht: Da, wo noch Asche liegt, soll sich in naher Zukunft ein neues Gebäude empor heben. Diesmal möchten Landjugend und Gemeinde eng zusammenarbeiten. Wie berichtet, hatte es um die Schutzhütte Streitigkeiten gegeben, die jedoch kürzlich geklärt worden waren. „Wir wollen eine Planungsgruppe bilden“, erklärt Frohburg. Dabei solle sich entscheiden, was für ein Gebäude am bisherigen Standort entstehen soll. Stuhrs Erster Gemeinderat Ulrich Richter zu den Plänen: „Die Hütte wird ersetzt, das heißt jedoch nicht, dass das eins zu eins passiert.“ Der Nachfolger etwa solle bestenfalls weniger anfällig für Feuer sein. Auch Niko Budelmann, Sprecher der Landjugend, betont: „Es soll etwas entstehen, wo sowas nicht wieder passiert.“ Die Landjugend werde es in diesem Jahr nicht schaffen, das neue Gebäude mit aufzubauen. Aber bei der Planung will sie mitreden, „das machen wir wirklich gerne“, sagt Budelmann. Zum Einstand will die Landjugend eine Feier organisieren.

Zum Hintergrund: Die Landjugend Heiligenrode hatte die Schutzhütte im Zuge der 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend im Mai 2019 auf dem Gelände der Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt errichtet. Sie sollte Spaziergängern als Unterstand dienen und auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die dort üben, vor Wettereinflüssen schützen. Die Hütte war, wie Frohburg es ausdrückt, „in die Verfügung durch die Gemeinde übergegangen“. Genutzt wurde die Holzhütte – nur der Umgang mit ihr war teils zweifelhaft: Im Herbst hatte die Landjugend die Hütte demoliert und vermüllt vorgefunden.

Zu Unstimmigkeiten zwischen Landjugend und Gemeinde war es wegen der ebenfalls im Zuge der Aktion errichteten Rutsche gekommen, die von der Verwaltung als nicht verkehrssicher eingestuft worden war. Durch ein „Kommunikationsproblem“ war die Gemeinde laut Frohburg davon ausgegangen, dass der Erdhügel an der Rutsche nicht benötigt würde. Die Landjugend, die die Wälle aufgeschüttet hatte, aber sah das anders. In einem Gespräch mit Vertretern von Verwaltung und Landjugend, Ratsmitgliedern und Gemeindebrandmeister Michael Kalusche hätten die Streitpunkte „ohne große Kompromisse beiderseits“ Ende 2019 geklärt werden können, schildert Budelmann. Die Lösung: Der Hügel bleibt, nur die Rutsche weicht. Kurz vor der Umsetzung aber kam es zum Brand.

Dass jemand das Feuer gelegt hat, hält die Gemeinde für wahrscheinlich und hat eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Der Neubau soll indes „nicht auf die lange Bank geschoben werden“, wie Frohburg sagt. Zeitnah sollen die verkohlten Überreste weichen, noch in diesem Jahr dürften die Arbeiten am neuen Gebäude beginnen, die Kosten trägt die Gemeinde. Ulrich Richter wertet die Kooperation als positives Signal: „So können wir zeigen, dass wir eng beieinander stehen und etwas Neues entstehen lassen.“