Mit Einschränkungen im Verkehr müssen Autofahrer in den kommenden Wochen an der Anschlussstelle Bremen-Arsten rechnen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe/Bremen. Auf erhebliche Einschränkungen im Verkehr müssen sich Autofahrer ab diesem Mittwoch, 19. Juni, auch in Weyhe gefasst machen. Das Amt für Straßen und Verkehr Bremen informiert, dass auf der A1 im Bereich der Anschlussstelle Bremen-Arsten eine Baustelle eingerichtet wird. Unter anderem sollen etwa 50 000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht und circa 15 000 Meter Fahrbahnmarkierung erneuert werden. Wie es von der Bremer Behörde weiter heißt, erfolgt die Sanierung der Anschlussstelle Bremen-Arsten in vier Bauabschnitten. Der erste dauert voraussichtlich vom 19. bis zum 26. Juni und hat unter anderem eine Vollsperrung der Abfahrt von Hamburg kommend in Richtung Weyhe zur Folge, die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Bremen/Brinkum. Auch eine Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringers Arsten Richtung Weyhe ist vorgesehen. Beim zweiten Bauabschnitt (27. Juni bis zum 3. Juli) ist die Abfahrt von Osnabrück kommend in Richtung Weyhe voll gesperrt, eine Umleitung soll es innerhalb der Anschlussstelle geben. Weiterhin gilt für den Zeitraum die Sperrung von einem Fahrstreifen des Autobahnzubringers Arsten in Richtung Weyhe. Auch der dritte Bauabschnitt vom 4. bis 10. Juli hat Auswirkungen auf die Weyher Autofahrer. Weiterhin gilt die Vollsperrung der Auffahrt von Weyhe kommend in Richtung Osnabrück, die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Bremen-Hemelingen. Vom 11. bis zum 18. Juli gilt die letzte Vollsperrung der Auffahrt von Weyhe kommend in Richtung Hamburg. Es gibt eine Umleitung innerhalb der Anschlussstelle.