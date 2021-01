Corona im Landkreis Diepholz

Neue Befunde in Pflegezentrum

Eike Wienbarg

In einem Pflegeheim in Brinkum wurden bei einer Testung 14 positive Corona-Befunde festgestellt. Kreisweit gab es am Donnerstag 50 Neuinfektionen.