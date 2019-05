Während ihrer 72-Stunden-Aktion wurde die Landjugend Heiligenrode auch von offizieller Seite unterstützt – etwa von Landrat Cord Bockhop, Landtagsabeordnetem Volker Meyer und Bundestagsabgeordnetem Axel Knoerig (links hinten). (Liebich)

Stuhr-Heiligenrode. Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete – zu dieser Erkenntnis ist am Wochenende die Landjugend Heiligenrode gekommen. Denn angesichts einer optimalen Planung und mit der Unterstützung eines bemerkenswerten Netzwerks haben die Mitglieder ihre angekündigte 72-Stunden-Aktion der niedersächsischen Landjugend äußerst stressfrei absolviert und während des vorgegebenen Zeitraums auf dem Bolzplatz am Mittelweg in Groß Mackenstedt eine offene Hütte mit Sitzmöglichkeiten geschaffen.

„Bei der Aufgabenverkündung waren wir schon sehr überrascht“, sagte Martin Grubert von der Landjugend. Der Grund: „Vor acht Jahren hat unsere Landjugend im Zuge der Aktion bereits eine Grillhüte in Heiligenrode errichtet, deshalb haben wir nicht damit gerechnet, eine ähnliche Aufgabe zu bekommen.“ Auf die erste Überraschung folgte schnell Erleichterung – und allgemeiner Tatendrang.

Während die ersten der gut 20 aktiven Teilnehmer aus Heiligenrode umgehend zum Handy griffen, um ihre Kontakte spielen zu lassen und die nötigen Materialien zu organisieren, spuckten ihre Mitstreiter gleich in die Hände, zogen ihre Arbeitshandschuhe an und hoben die ersten Löcher aus. „Bereits im Vorfeld konnten wir etliche Sponsoren gewinnen, die uns ihre Hilfe zusagten und uns jetzt mit den benötigten Materialien wie den Pflastersteinen und dem Holz für die Hütte unterstützten oder uns einen Trecker, Minibagger und Radlader zur Verfügung stellten. Diese haben wir gleich in der ersten halben Stunde nach dem Start kontaktiert“, berichtete Niko Budelmann am Freitagabend. Zu diesen Zeitpunkt waren die Pflasterarbeiten auf dem Bolzplatz bereits in vollem Gange. Ein paar Kilometer weiter – in der Halle eines Dachdeckerunternehmens in Fahrenhorst – waren weitere Mitglieder bereits mit der der Fertigstellung des rund 28 Quadratmeter großen Unterstandes beschäftigt.

„Wir sind super im Zeitplan“, lautete das allgemeine Zwischenfazit und dementsprechend gelöst war auch die Stimmung. „Jetzt wollen wir aber nochmal richtig Gas geben, um am Ende noch Zeit für Schönheitsarbeiten zu haben“, kündigte der Sprecher der Landjugend an. So haben sich die Teilnehmer dazu entschlossen, zusätzlich zu der Grillhütte und den vorgesehen Sitzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich, einen kleinen Spielplatz für Kinder mit einer Rutsche zu errichten. Auch um die Bepflanzung rund um die gut 56 Quadratmeter große Fläche möchte sich die Landjugend kümmern. Auf der gepflasterten Fläche haben sie bereits ihren Logo-Schriftzug miteingearbeitet.

Nutznießer des neuen Unterstands ist künftig vor allem die Jugendfeuerwehr Groß-Mackenstedt/Heiligenrode, die den Platz regelmäßig zu Übungs- und Wettbewerbszwecken nutzt. „Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Fahrradfahrer und Spaziergänger hier Rast machen werden“, so Budelmann.

Dass sie ihre Aufgabe nicht im vorgegebenen Zeitraum lösen würden, befürchtete niemand. Mit Teamgeist und Spaß waren alle Mitwirkenden von Anfang an bei der Sache. „Wir haben uns auch ein paar Tipps von unseren erfahrenen Mitgliedern geholt, die schon vor acht Jahren dabei waren“, berichtet Martin Grubert. „Deren Schwierigkeiten wollten wir dieses Mal vermeiden“, ergänzt er augenzwinkernd. Ganz gleich, ob mit Besen, Spaten, Hammer, Pinsel oder Flex-Maschine – alle Mitglieder packten mit an. Und wer gerade kein Werkzeug in der Hand hatte, der kümmerte sich um die Versorgung der Mitstreiter. „Es ist schön zu sehen, wie wir auch von den Stuhrer Bürgern unterstützt werden. Es kommt immer mal jemand mit Kuchen oder Obst vorbei“, erzählte Budelmann erfreut.

Alle Sponsoren und Unterstützer waren am Sonntag bereits zur offiziellen Einweihungsfeier der Grillhütte eingeladen – dieser Programmpunkt gehörte ebenfalls zur Aufgabenstellung der 72-Stunden-Aktion.