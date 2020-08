Das Halteverbot gilt aufgrund von Bautätigkeiten im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Heinken (Symbolbild). (Karsten Klama)

Stuhr. An den Straßen Stuhrreihe und Kiefernweg wird von Montag, 17. August, 7 Uhr bis voraussichtlich Sonnabend, 31. Oktober, 17 Uhr ein Halteverbotsbereich eingerichtet. Das teilt die Gemeinde Stuhr mit. Die Einrichtung sei notwendig, um die Baugrundstücke auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Heinken mit Baufahrzeugen erreichen zu können, heißt es weiter. Das Halteverbot gilt nur von montags bis freitags jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr. Die Anwohner werden gebeten, sich an die Halteverbotsbeschilderung zu halten und Fahrzeuge nicht auf der Fahrbahn zu parken, so die Gemeinde weiter. Fragen zur Verkehrsregelung beantwortet Jürgen Brinkmann von der Stuhrer Verwaltung unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 51 03 oder per E-Mail an j.brinkmann@stuhr.de.