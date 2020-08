Insgesamt vier Kiesbänke zum Laichen finden sich jetzt im Klosterbach in der Nähe zur Wassermühle in Heiligenrode. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Heiligenrode. Im Klosterbach nahe an der Wassermühle im Stuhrer Ortsteil Heiligenrode hat sich in den vergangenen Tagen einiges getan. In einem Gemeinschaftsprojekt, an dem der Landesfischereiverband Weser-Ems, die Fischereigemeinschaft Heiligenrode, der Sportfischereiverein (SFV) Bremen-Stuhr und der Angelsportverein (ASV) Harpstedt beteiligt waren, wurden vier Kiesbänke in den Bach eingebaut. Diese sollen Fischen, vor allem Meerforellen, als Laichplatz dienen. Unterstützung bekamen die Vereine dabei vom zuständigen Ochtum-Verband und dem Landkreis Diepholz, der sich finanziell an dem Projekt beteiligte.

Das Vorhaben ist ein Teil der Bemühungen der örtlichen Fischereivereine, den Fischbestand im Klosterbach und damit im späteren Verlauf in der Varreler Bäke und der Ochtum zu erhöhen. Sowohl die Angler aus Heiligenrode als auch der SFV Bremen-Stuhr haben in den vergangenen Jahren immer wieder Fische in den Flüssen ausgesetzt, berichten Rolf Libertin, erster Vorsitzende des SFV Bremen-Stuhr, und Cord Hildebrand von den Heiligenroder Anglern.

Auch in der Mitte des Flusses befinden sich Kiesel. Durch die Strömung werden sie bewegt. (Michael Braunschädel)

Im Zentrum der Fischer stehen vor allem die Meerforellen, aber auch Lachse, wie beide weiter berichten. Nachdem der SFV am Anfang versucht hatte, Eier und Brütlinge aus anderen Zuchten in die Flüsse, die sie betreuen, auszusetzen, richteten die Mitglieder in den vergangenen Jahren einen eigenen Brutcontainer ein (wir berichteten). Um diese Anlage zu betreiben, fangen die Mitglieder beim sogenannten Elektrofischen laichbereite Tiere ein. Dabei streifen sie die Eier der Weibchen ab und befruchten sie später mit den Samen der Fischmännchen. Danach werden die Eier in der eigens eingerichteten Anlage ausgebrütet und die kleinen Fische wieder in den Flüssen ausgesetzt.

Eine Meerforelle kommt laut Rolf Libertin auf rund 3000 Eier pro Kilogramm Gewicht. So haben die Weibchen etwa 10 000 bis 15 000 Eier. „In der Natur kommen rund fünf Prozent durch“, weiß Libertin zu berichten. In der Brutanlage des Vereins sind es rund „95 Prozent“, sagt er.

Um in der Natur ebenfalls Laichplätze zu schaffen, wurden jetzt die Kiesbänke in den Klosterbach eingebaut. „Das haben wir vor zehn Jahren schon mal gemacht“, berichtet Cord Hildebrand von den Heiligenroder Fischern. In den vergangenen Wochen war dann wieder ein Bagger am Klosterbach unterwegs, um den Kies ins Wasser zu bekommen.

In den eingebetteten Kies graben sich die Fische dann später kleine Laichmulden, in die sie ihre Eier ablegen. Außerdem werde es für die Fische durch die veränderte Strömung leichter, im Fluss voranzukommen, sagt Libertin. Denn die Meerforellen sind treue Seelen. Etwa drei Jahre nach dem Schlüpfen wandern sie über die Flüsse in den Atlantik sowie in die Nord- und Ostsee. Später – nach ihrer Geschlechtsreife – kehren einige von ihnen dann immer wieder in ihre Heimatbäche zurück, um dort zu laichen. „In Delmenhorst ist ein Weibchen bereits das vierte Mal wieder da gewesen“, erzählt Libertin. Das konnten die Fischer über einen Chip, den das Tier trägt, erkennen.

Die kleinen Meerforellen werden regelmäßig von den Fischern im Klosterbach und der Varreler Bäke ausgesetzt. (Jonas Kako)

Bei all ihren Projekten arbeiten die Fischer eng mit dem Fischereibiologen Jens Salva vom Landesfischereiverband Weser-Ems zusammen. Auch den Einbau der Kiesbänke hat er mitbearbeitet, wie Rolf Libertin erzählt. Die Pläne wurden vom Verband entwickelt, die technische Ausführung übernahm dann eine vom Ochtum-Verband beauftragte Firma. 8500 Euro wurden investiert, ein Teil davon stemmte auch der Landkreis Diepholz. Die drei beteiligten Vereine steuerten jeweils 500 Euro bei.

Von dem Projekt am Klosterbach, dessen Quelle sich im Geestmoor nördlich von Scholen in der Samtgemeinde Schwaförden befindet, und der sich durch Neuenkirchen, Bassum, vorbei an Kirchseelte in der Samtgemeinde Harpstedt bis nach Heiligenrode, Groß Mackenstedt und Varrel zur Ochtum an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Bremen schlängelt, soll nicht nur den Anglern in der Gemeinde Stuhr zugutekommen. „Davon profitieren alle“, sagt Rolf Libertin. Neben den Meerforellen können auch andere Fischarten wie das Neunauge oder Lachse die Bänke für ihren Nachwuchs nutzen. Vor allem die Stellen im Schatten der Bäume seien beliebt bei den Tieren. „Ein bisschen Schutz finden sie gut“, hat Cord Hildebrand beobachtet. An den blanken Kieseln sei dann zu erkennen, dass die Bänke angenommen werden. Dann nämlich haben die Fische sie einmal umgedreht.

Sind mit den Arbeiten am Klosterbach zufrieden: Die Heiligenroder Angler Walter Böhm (von links), Rainer Woiwode und Cord Hildebrand (rechts) sowie Rolf Libertin vom SFV Bremen-Stuhr. (Michael Braunschädel)

In den kommenden Wochen und Monaten werden sich die einzelnen Bänke auch immer wieder verändern. Das ist aber normal. „Manchmal ist hier ganz schön Strömung drin“, sagt Rolf Libertin. Daher verändere sich bei Hochwasser auch die Struktur der Kiesberge. Wichtig sei nur, dass die Bänke nicht versanden. Dann können sich die Fische und ihr Nachwuchs heimisch fühlen.