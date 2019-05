Künftige Schulsanitäter beim Lernen: Jugendrotkreuz-Leiterin Kirsten Busch (links, vorne) legt einem Schüler einen Fingerkuppenverband an. (Michael Braunschädel)

Weyhe-Leeste. Los ging es mit einem Quiz: Welche Maßnahmen gehören zur Ersten Hilfe? Was ist eine Rettungskette? Was macht man bei Nasenbluten? Mit Fragen wie diesen klopften Kirsten Busch und Iris Ruffer das Wissen der elf Dritt- und Viertklässler der Hundertwasser-Grundschule Leeste am Mittwochmittag zunächst ab. Die beiden Leiterinnen des Jugendrotkreuzes Leeste sollen die Schüler in einem neuen Kooperationsprojekt mit der Grundschule zu Schulsanitätern ausbilden.

Mit dem Einzug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Leeste in das alte Feuerwehrhaus habe sich die Schulleitung gefragt, was sie den Kindern damit bieten könnte. „Wir haben vorher eng mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammengearbeitet, Projekte durchgeführt und sie besucht“, schilderte Schulleiter Martin Stamnitz. Schließlich sei die Schulleitung auf das Konzept der Schulsanitäter gestoßen und habe überlegt, wie es umsetzbar sei. Nun starteten Jugendrotkreuz und Grundschule ein bisher „in der Gemeinde einmaliges“ Projekt.

In vier jeweils anderthalbstündigen Unterrichtseinheiten im Zweiwochenrhythmus sollen Busch und Ruffer den Kindern nun Handlungskompetenz vermitteln. „Ein Kind kann überall helfen“, betonte Busch; und sei es, den Notruf anzurufen. Doch dafür müssten die Kinder erst einmal wissen, welche Nummer sie wählen müssen und was im Gespräch zu sagen ist. „Wir zeigen, was und wie sie helfen können. Dazu gehört auch, kleine Wunden, Nasenbluten oder einen Sonnenbrand zu behandeln und die stabile Seitenlage“, erklärte sie weiter. Dabei könne viel praktisch und mit Fallbeispielen gearbeitet werden, sodass es nicht zu Frontalunterricht komme. Das helfe im Fall der Fälle auch, Berührungsängste abzubauen.

Von der Zusammenarbeit verspricht sich Schulleiter Stamnitz positive Effekte für alle Beteiligten: Bei den Kindern werde das Selbstbewusstsein und die inhaltliche Kompetenz gestärkt, die Schule profitiere in Notsituationen von den Kenntnissen ebenso wie die Eltern – und das Jugendrotkreuz gewinnt vielleicht das eine oder andere Mitglied neu dazu. „Wenn die Kinder etwas selbst machen, setzt sich das nachhaltiger fest“, stellte Stamnitz den handlungsorientierten Bezug dar. Lehrer hätten so zudem Anknüpfungspunkte für den Sachunterricht. Ebenfalls gut für die Schule: Da die Unterrichtseinheiten nach dem Vormittagsunterricht stattfinden, müssen die Lehrer keine Einbußen im Regelunterricht hinnehmen.

Auch für DRK-Jugendleiterin Busch ist diese Art der Zusammenarbeit neu. „Wir haben vorher einzelne Klassen besucht oder Projekttage an Schulen durchgeführt“, sagte sie. Einige der Kinder erinnerten sich sogar noch an Besuche von ihr und Ruffer im Kindergarten. Ziel sei eine Rhythmisierung, damit in Zukunft alle Kinder etwas davon haben könnten. In Zukunft solle dieses Format einmal pro Schuljahr angeboten werden. „So stimmt das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag“, fand Stamnitz. Mit dem Kooperationsvertrag gebe es zudem Planungssicherheit für beide Seiten. Perspektivisch sei von seiner Seite aus auch noch mehr möglich, meinte er und gab sich überzeugt: „Schule und DRK können voneinander profitieren.“

Für die Grundschule seien solche praktischen Unterrichtsbezüge im lokalen Umfeld sehr wertvoll, betonte der Schulleiter. Eine ähnliche Kooperation pflegt sie bereits mit dem Naturschutzbund in Weyhe. „Darauf sind wir angewiesen“, sagte er.