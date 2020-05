Auf neuem Pfad zur Kita Südlich Reinsweg: Die Einrichtung ist künftig über den neuen Friedrich-Fröbel-Weg erreichbar. (FOTOS: Maike Plaggenborg)

Weyhe-Leeste. Schon von Weitem von der Melchiorshauser Straße aus ist der Baufortschritt unübersehbar. Die neue Kindertagesstätte auf dem rund 7600 Quadratmeter großen Grundstück im Baugebiet Südlich Reinsweg ist weiterhin in Arbeit und steht bereits auf eigenen Beinen. Der Zeitplan passt, heißt es vonseiten der Gemeinde – vorausgesetzt, die Corona-Situation führt nicht zu Verzögerungen. Dann könnte es bald betreute Plätze für 66 Kinder geben.

Losgehen soll es in der Einrichtung nach dem Baustart 1. November schließlich am 1. Oktober. Aktuell werden parallel zu den Zimmerarbeiten die Dachdeckerarbeiten erledigt. Ab der kommenden Woche sollen dann die technischen Gewerke starten, teilt Christina Böttcher-Krützfeld vom Fachbereich 5 (Bau und Liegenschaften) mit. Sichtbar ist derzeit vor allem: viel Holz, eben wegen der Holzrahmenbauweise. Außen werde eine Lärchenholzverschalung und zum Teil ein Wärmedämmverbundsystem verbaut. Die Einrichtung am Ortsausgang von Leeste entsteht nach Kirchweyher Vorbild – der Kita Am Neddernfeld. Baugleich, wie Böttcher-Krützfeld sagt, nur eben spiegelverkehrt. Die inneren Wände werden mit Gipskartonplatten versehen. Bis auf die Sanitärbereiche, die gefliest werden, werde als Bodenbelag Linoleum verwendet.

Die Dachflächen sollen zum Teil mit Betondachsteinen eingedeckt werden, so Böttcher-Krützfeld weiter. Für flache Dachteile ist eine Dachbegrünung vorgesehen. „Auch dies trägt dazu bei, dass es sich um ein nachhaltiges Gebäude in Holzbauweise mit all seinen ökologischen Vorteilen handelt.“ Zudem soll die sogenannte diffusionsoffene Bauweise für ein angenehmes Raumklima sorgen, das heißt, dass die verwendeten Materialien für Wasserdampf durchlässig sind.

Auf den 1112 Quadratmetern Nutzfläche sollen die U-3-Kinder, also die Unter-Dreijährigen, von den Kindergartenkindern getrennt werden. Platz bietet die neue Einrichtung im Kindergartenbereich nach jetzigem Stand für zwei Gruppen plus einer Integrationsgruppe für Kinder mit Handicaps. Das Angebot richtet sich an die Drei- bis Sechsjährigen und umfasst 66 Plätze, von denen bis jetzt 52 belegt sind, wie Susanna Clottey, Teamkoordinatorin Schule, Sport, Kultur und Jugendpflege bei der Gemeinde, sagt. Weitere 30 Plätze stehen für die U-3-Kinder zur Verfügung, 23 davon sind aktuell vergeben. Insgesamt soll die Einrichtung sechszügig ausfallen. Ob die sechste Gruppe für Kita- oder Krippenkinder eingerichtet wird, ist noch nicht klar. Räumlich ist, so Clottey, sowohl eine Kitagruppe mit 25 Kindern als auch eine Krippengruppe mit 15 Kindern inklusive Schlafplätzen – das sind jeweils die maximalen Kapazitäten – möglich.

„Wir konnten die Ansprüche erfüllen“, sagte Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith über die gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsplätze. Sie zu haben, sei zwar eine Herausforderung. Aber: „Alle paar Jahre bauen wir eine komplett neue Einrichtung.“ Auch ausreichend Personal sei bisher gefunden worden. Für die neue Kita Südlich Reinsweg galt es, einen Bedarf von 19 pädagogischen Fachkräften zu decken. „Hierzu wurden vier Mitarbeiterinnen eingestellt und 15 bereits in anderen Einrichtungen tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in die neue Kita umbesetzt“, teilt die Gemeinde auf Nachfrage mit. „Wir haben immer Bewegung in den Häusern“, so Clottey. Als „Personalbindungsmaßnahme“ werde beispielsweise auf Wechselwünsche eingegangen. Somit mussten die Stellen der bereits andernorts eingesetzten 15 Fachkräfte auch neu besetzt werden.

Erreichbar sein soll die neue Kita künftig über den neuen Friedrich-Fröbel-Weg, der ab der Melchiorshauser Straße erschlossen werden soll. Er führt direkt zum Parkplatz mit 30 Stellplätzen vor dem Gebäude und auch zum Haupteingang.