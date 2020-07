Fledermäuse sind derzeit wieder sehr aktiv und können vor allem in Wassernähe gesichtet werden. (Stefan Greif/DPA)

Weyhe. Fledermäuse zählen zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten in Deutschland, deswegen hat es sich der Naturschutzbund (Nabu) unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen für die geflügelten Tiere zu verbessern. In Weyhe hat der Nabu nun im vergangenen Jahr damit begonnen, mehrere Bunker in der Gemeinde zu Fledermausquartieren umzuwandeln. Die ersten davon sind bereits gut von den Tieren angenommen worden, weitere Bunker-Umbauten sollen dieses Jahr folgen.

Etwa ein halbes Dutzend Bunker hat der Nabu im Herbst umgerüstet, um den Tieren über den Winter ein Quartier zu bieten. „Wir mussten die Bunker zunächst ausräumen und dann als Unterkunft umbauen“, erklärt Alfred Schulte vom Weyher Nabu. Dafür haben die Naturschützer unter anderem sogenannte Porotonsteine eingebaut, um den Fledermäusen Unterschlupf zu bieten. „Außerdem haben wir die klimatischen Bedingungen angepasst“, erzählt Schulte. Denn wenn es zu viele Öffnungen im Bunker gebe, sei der Luftzug für die Fledermäuse zu groß. Außerdem musste zusätzliche Feuchtigkeit in die Gemäuer gelangen, um optimale Bedingungen für die Tiere zu schaffen.

Im Januar und Februar dieses Jahres hat der Naturschutzbund dann die umgestalteten Bunker inspiziert und dabei eine ganze Reihe von Tieren entdecken können. „Das waren jetzt auch nicht enorm viele, aber es ist schon ein Erfolg“, sagt Schulte. „Es geht in die richtige Richtung.“

Allerdings haben die Mitglieder dabei auch festgestellt, dass es trotz des zusätzlichen Wassers, das sie in die Bunker gebracht haben, noch immer nicht feucht genug dort für die Fledermäuse ist. „Die Flughäute von denen sind sehr dünn und trocknen sehr schnell aus“, erklärt Schulte. Deswegen wolle man in Sachen Feuchtigkeit nun in den kommenden Monaten die Bunker noch nachrüsten. Die Idee ist, Satellitenschüsseln auf den Dächern der Bunker zu befestigen, in denen sich Regenwasser sammeln kann, das dann in die Bunker geleitet wird, um einen permanenten Wasserstand dort zu gewährleisten. Außerdem will der Weyher Nabu in diesem Jahr auch noch drei bis vier weitere Bunker in Angriff nehmen, sodass zum nächsten Winter etwa zehn Bunker für die Fledermäuse zur Verfügung stehen. „Mehr ist mit der Größe unseres Teams nicht möglich“, sagt Schulte.

Seit dem Frühjahr sind die fliegenden Säugetiere nun auch wieder unterwegs, gebären jetzt, sind sehr betriebsam. Deshalb sind Begegnungen mit den Flattermännern nicht ungewöhnlich. Auch in Stuhr und Weyhe sind die kleinen Nachttiere aktiv. „Es ist gerade eine gute Zeit, um Fledermäuse zu beobachten“, sagt Schulte. Insbesondere in trockenen Nächten würde man sie besonders gut über Wasser oder an dessen Randgebieten sehen können, wo sie auf Insektenjagd gehen.

In Verruf gekommen

Der Naturschützer zeigt sich, ähnlich wie sein Kollege Folkhard Grohn vom Nabu Stuhr, allerdings auch besorgt über den Ruf, den Fledermäuse derzeit durch die Corona-Pandemie bekommen haben. "Wir bekommen da manchmal Rückfragen zu", erzählt Schulte, der um Aufklärung in der Sache bemüht ist. „Fledermäuse können wie alle Haus- und Wildtiere Krankheiten auf den Menschen übertragen, tun es aber meist nicht“, entwarnen Grohn und Schulte. Denn es gibt keine Belege dafür, dass die in Deutschland heimischen Fledermäuse Träger des Corona-Stammes sind, dem auch das Coronavirus entstammt, wie der Naturschutzbund auf seiner Internetseite auch noch einmal erklärt. Das Virus sei neuartig und werde von Mensch zu Mensch übertragen. „Ich habe das eine oder andere Mal gemerkt, dass es mehr Vorbehalte gibt", sagt auch Carola Anders als Fledermaus-Regionalbetreuerin des Landkreises Diepholz, die Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen hat. Sie erklärt aber, dass Antipathien gegenüber heimischen Fledermäusen absolut unbegründet seien.

Wer sich dennoch Sorgen macht, dem empfehlen die Experten, bei Berührung oder Kontakt zu den Tieren Handschuhe und Mundschutz zu tragen. „Jetzt Fledermäuse zu bekämpfen, ist völlig unbegründet und ist zudem in Deutschland und EU-weit strafbar“, merkt Alfred Schulte an. „Letztlich gehören Fledermäuse zu den Wildtieren und haben, wie die anderen, ihre Daseinsberechtigung. Es sind gesetzlich geschützte Tiere“, erklären Grohn und Schulte. Durch den Einfluss des Menschen sind sie auch in ihrem Bestand bedroht. Die Fledermäuse finden immer weniger Lebensräume und Nahrung. Deswegen gibt der Nabu Weyhe auch online unter www.nabu-weyhe.de/projekte-und-themen/fledermausschutz Tipps für Privatpersonen, wie man den eigenen Garten fledermausfreundlicher gestalten kann oder Unterschlüpfe für die geflügelten Säuger schafft.