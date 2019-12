Die Sammelstelle für Grünabfall an der Wilshauser Straße in Varrel wird zum Jahresende schließen. Ersatz gibt es, wie auch für den Heiligenroder Standort, in Neukrug. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Es werden immer weniger. An ihrer Notwendigkeit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten jedoch nichts geändert. Noch immer werden sie gebraucht, um das loszuwerden, dessen Zeit mal wieder gekommen ist: Grünabfallsammelstellen. Denn ein grünender Garten, erblühende Beete und voll im Laub stehende Bäume sind für viele Menschen ein wünschenswerter Anblick. Doch jedes Jahr heißt es immer wieder aufs Neue: Wohin mit dem, was vor allem im Herbst übrig bleibt?

In Stuhr schließen nun zum Jahresende die bisherig übrig gebliebenen zwei Sammelstellen in Heiligenrode und Varrel. Der Maschinenring Weyhe-Bassum hat den Landwirten, auf deren Grundstücken an der Wilshauser Straße und der Heiligenroder Straße die bisherigen Sammelstellen untergebracht waren, fristgerecht gekündigt, wie Stephan Rendigs, Geschäftsführer des Maschinenrings, mitteilt. Dies geschah wiederum auf Initiative der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum, die für die Grünabfallsammelstellen zuständig ist. Die AWG hat den zugrundeliegenden Vertrag rechtzeitig gekündigt, um zusammen mit dem Maschinenring einen Neustart an neuer Stelle am 4. Januar des kommenden Jahres zu wagen. Geplant ist die Eröffnung einer neuen, größeren Sammelstelle. Diese wird in Neukrug liegen, genauer an der Straße Am Fuchsberg 18, dem Standort einer ehemaligen Biogasanlage.

Früher viele kleine Standorte

Stephan Rendigs kann sich noch an ganz andere Zustände erinnern: „Es waren mal vor mehreren Jahren 30 bis 35 Sammelstellen.“ Diese waren aber im Vergleich zu der jetzt bald neu eingerichteten sehr klein und dies habe Gründe. Überraschend ist das Ende der zwei derzeit noch geöffneten Sammelstellen in Heiligenrode und Varrel nicht. „Das hat sich abgezeichnet“, blickt Rendigs zurück und erklärt: „Die Mengen an Grünabfällen und auch die Umweltstandards, die Betreiber dieser Sammelstellen einhalten müssen, werden immer mehr.“ Diese Mischung sich gegenseitig bedingender Umstände hätte schließlich den Ausschlag für die Konzentration auf einen neuen Standort gegeben, ist sich Rendigs sicher.

Dieser wird mit seinen 1000 Quadratmetern nicht nur deutlich größer als die zwei alten sein, sondern laut AWG auch „gut befestigt und dem aktuellen vorgeschriebenen technischen Standard für solche Plätze“ entsprechen. „Die Aufsichtsbehörden legen hier strenge Maßstäbe an“, so der Pressesprecher der Abfallwirtschaftsgesellschaft, Matthias Kühnling.

Er ist mit der Lösung, eine neue Annahmestelle für Baum- und Strauchschnitt zu eröffnen zufrieden. „Wir bieten hier den anliefernden Menschen einen erheblich größeren Luxus, viel mehr Komfort und einige Vorzüge gegenüber den alten Stellen.“ Kühnling sieht in der Veränderung, die für viele Stuhrer im ersten Augenblick unerfreulich war, „ein echtes Plus“. Für den neuen Standort sei ein längeres Genehmigungsverfahren vonnöten gewesen.

Mit dieser neuen Sammelstelle will die AWG Bassum nämlich nicht nur den gestiegenen Anforderungen nachkommen, sondern bietet auch verlängerte Öffnungszeiten gegenüber den zwei bisherigen: sonnabends von 9 bis 14 Uhr, in den Monaten März bis November zusätzlich auch freitags von 14 bis 17 Uhr. Auch die neue Anlage wird vom Maschinenring Weyhe-Bassum betrieben. Aussterben werden die Sammelstellen fürs Grün also nicht, nur größer und maximal örtlich konzentriert kommen sie von nun an in Stuhr daher.