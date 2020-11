Wer ein positives Corona-Testergebnis hat, muss sofort in häusliche Quarantäne. Das hat der Landkreis Diepholz nun noch einmal mit einer Allgemeinverfügung geregelt (Symbolbild). (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Landkreis Diepholz. Um sicherzustellen, dass sich Menschen, die einen positiven Befund über eine Corona-Infektion erhalten haben, direkt in häusliche Quarantäne begeben, hat der Landkreis Diepholz nun noch einmal eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Diese tritt bereits ab diesem Mittwoch, 18. November, in Kraft. Grundsätzlich müssen sich Personen mit einem positiven Corona-Testergebnis nun sofort in häusliche Absonderung begeben, sobald sie von dem Befund erfahren. Das heißt, „sie dürfen die Wohnung weder verlassen, noch Besuch außerhalb des eigenen Hausstandes empfangen“, wie Landkreis-Sprecherin Mareike Rein mitteilt.

Bisher hat das Gesundheitsamt nach Erhalt des positiven Befundes die häusliche Absonderung zunächst in einem Anruf angeordnet und das weitere Vorgehen erläutert. Auch ein entsprechender schriftlicher Bescheid sei daraufhin zeitnah erfolgt. „Häufig haben die betroffenen Personen jedoch schon vor dem Gesundheitsamt und somit auch vor der offiziellen Quarantäneanordnung Kenntnis über ihr Testergebnis“, erklärt Rein. Mit der nun in Kraft tretenden Allgemeinverfügung stelle der Landkreis sicher, dass die Möglichkeit einer Ansteckung während dieser zeitlichen Lücke möglichst gering gehalten wird. „Somit hat der Landkreis Diepholz eine bindende Regelung für ein Verhalten geschaffen, welches eigentlich selbstverständlich sein sollte.“ Eine gesonderte schriftliche Einzelverfügung über die Quarantäne-Anordnung erfolge auch weiterhin.

Die sofortige häusliche Quarantäne gilt auch für Kreisbewohner, denen erstmalig ein positiver Befund eines ärztlich begleiteten Antigentests (Schnelltest) mitgeteilt wird. In diesen Fällen muss laut Mareike Rein darüber hinaus auch unverzüglich telefonisch Kontakt zur hausärztlichen Praxis aufgenommen werden, um einen umfangreichen Corona-Test (PCR-Kontrolluntersuchung) einzuleiten.

Bei einem positiven Testergebnis müssen die Betroffenen laut neuer Verordnung zudem ihre Kontaktpersonen selber informieren und eine entsprechende Liste mit deren Kontaktdaten erstellen. Diese soll den Zeitraum von zwei Tagen vor dem Auftreten erster Symptome oder vor der Durchführung des Tests, wenn keine Symptome vorliegen, umfassen. Die Kontaktliste wird bei der ersten telefonischen Kontaktaufnahme aktiv vom Gesundheitsamt angefordert.

Allgemeinverfügung, Verhaltenshinweise für die häusliche Absonderung, Mustervorlage für die Kontaktliste und Hinweisblatt für Kontaktpersonen stehen unter www.diepholz.de zum Download zur Verfügung.