47 Menschen sind derzeit noch im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, die Gesamtahl aller bisher bestätigten Fälle liegt damit bei 358. 288 Patienten konnten bislang aus der Quarantäne entlassen werden, aktuell befinden sich noch rund 80 Menschen in Quarantäne. Dazu zählen neben den bestätigten Erkrankten auch die ermittelten Kontaktpersonen. Zehn Patienten mit Corona-Verdacht oder bestätigter Infektion werden derzeit stationär behandelt, davon muss einer intensivmedizinisch versorgt und beatmet werden.

Kritik von Landrat Cord Bockhop

„Der Landkreis Diepholz verzeichnet aktuell ein erhöhtes Aufkommen von Anfragen, die sich auf zukünftige Vorschriften der Landesregierung zur Neufassung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus beziehen“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Sie weist daher noch einmal darauf hin, dass ihr bisher weder Entwürfe noch konkrete Regelungen in Bezug auf die nächste Verordnung vorliegen, die am 11. Mai 2020 in Kraft treten soll. Dementsprechend kann zu den beabsichtigten Regelungen, die ab der nächsten Woche gelten sollen, derzeit keine verlässliche Auskunft erteilt werden. „Nachdem Ministerpräsident Stephan Weil bereits am Dienstag weitere Lockerungen ab dem 11. Mai angekündigt hat, ist der Erlass der neuen Rechtsverordnung nun wohl nicht mehr bis Freitag zu erwarten“, sagt Landrat Cord Bockhop, der dabei kritisiert: „Wie sollen die Kommunen die neuen Regelungen noch bis Montag umsetzen und die Bürgern darüber aufklären?“