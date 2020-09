Bei den Plänen für das neue Baugebiet sollen die Bäume in Fahrenhorst möglichst bestehen bleiben. (Michael Braunschädel)

Die Gemeinde Stuhr soll um zwei neue Wohngebiete wachsen: Während in Seckenhausen eine Ackerfläche in Bauland umgewandelt werden soll, geht es in Fahrenhorst um wenige Grundstücke entlang eines kleinen Wäldchens. Doch gerade letztere Pläne sorgten am Donnerstagabend im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt für reichlich Diskussionen.

„Jetzt ist Seckenhausen beim Wohnbauland endlich mal dran“, sagte Christian Strauß, Fachdienstleiter Stadtplanung, zu dem Vorhaben an der Straße Weiße Riede in Seckenhausen. Dabei geht es um eine Ackerfläche, die an ein bereits bebautes Gebiet angrenzt. Allerdings stecken die Planungen noch in den Anfängen, wie Strauß erläuterte. Denn das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan derzeit noch als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Aufgabe des Ausschusses war nun also zunächst die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplanes ins Rollen zu bringen. Damit waren auch alle Politiker einverstanden, ebenso wie mit dem Start der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung.

Wie die Fläche dann schließlich bebaut werden soll, ist noch nicht genau klar. Anke Geppert vom Fachdienst Stadtplanung stellte dem Ausschuss als Ausblick aber schon einmal verschiedene Varianten vor, wie eine Stichstraße von der Weißen Riede aus verlaufen könnte und was das für eine mögliche Bebauung bedeuten würde.

Weiter fortgeschritten ist hingegen schon der Bebauungsplan Kirchseelter Straße in Fahrenhorst. „Ziel der Planung ist es, die entlang der Kirchseelter Straße vorhandenen Laubbäume zu erhalten“, heißt es in der Ausschussvorlage. Denn nach aktuell geltendem Baurecht könnten diese für eine Bebauung teilweise gefällt werden. Die Gemeinde hat deshalb das Planungsbüro NWP damit beauftragt, Varianten zu erstellen, bei denen die Bäume erhalten bleiben. Die ersten Varianten stießen bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung allerdings auf viel Kritik, sodass NWP nun im Ausschuss ein überarbeitetes Konzept vorstellte, das aber bei einigen anwesenden Anwohnern und den Politikern auch nicht gut ankam.

Kristine Helmerichs (Grüne) hatte zum Beispiel Bedenken bei der Erschließung. Denn erreichbar wären die fünf Grundstücke über eine Straße entlang des Wäldchens. Diese Straße ist aber zu schmal, sodass sie nicht von Müllfahrzeugen befahren werden kann beziehungsweise diese am Ende nicht wenden können, wie Ina Rehfeld von NWP erläuterte. Vorgesehen ist deshalb ein Müllsammelplatz an der Kreuzung der neuen Stichstraße mit der Kirchseelter Straße. Damit die Bewohner des am Ende der Stichstraße liegenden Grundstücks nicht die ganze Strecke mit ihren Tonnen zurücklegen müssen, soll ein diagonal durch das Wäldchen verlaufender Weg als Abkürzung geschaffen werden.

Von Heiner Lampe (CDU) kam außerdem der Vorschlag, pro Grundstück nur ein Einfamilienhaus zuzulassen. Dennis True (SPD) regte an, Doppelhäuser nur auf bestimmten Grundstücken zu erlauben. Kristine Helmerichs stellte schließlich den Antrag, eine Variante mit lediglich drei Grundstücken zu prüfen. Dem stimmten dann auch alle Ausschussmitglieder zu.