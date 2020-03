Das Geld für einen Defibrillator war schnell zusammen. Das Gerät hängt seit Kurzem am Eingang des Autohauses Butenbremer an der Hauptstraße, geführt von Sabrina und Manuel Jergus (von links). Auch Christian Seevers und Jonas Thomsen aus dem Fahrenhorster Schützen-Vorstand freut der Erfolg der Spendenaktion. (Vasil Dinev)

Fahrenhorst hält nach einem schweren Vorfall auf dem Schützenfest im vergangenen Jahr zusammen. Ein Mann musste reanimiert werden. Zusammen haben die Bewohner einen Defibrillator angeschafft, der für jedermann zugänglich ist. Er hängt seit Kurzem am Eingang des Autohauses Butenbremer an der Hauptstraße, geschützt vor Wettereinflüssen.

Es gibt ihn, damit so etwas wie am zweiten Abend des Schützenfestes 2019 nicht noch einmal passiert. Es war gegen Mitternacht, als der Mann auf der Tanzfläche zusammenbrach. Der Vorsitzende der Fahrenhorster Schützen, Christian Seevers, macht die Arme lang, als er davon erzählt: „So lag er da.“ Unter den Gästen waren glücklicherweise um die sieben Fachleute. Jonas Thomsen zum Beispiel, der damals Notfallsanitäter in der Rettungswache Leeste war. Als aufgeregt sein Name durch den Raum gerufen wurde, schaltete er sofort. „Man konnte es an der Art merken, wie ich gerufen wurde“, sagt er. Vom feiernden Gast kehrte sich seine Rolle plötzlich zum Retter um. Er übernahm die Regie und teilte Helfer ein, riss das Hemd des regungslosen Mannes am Boden auf und begann auf den Brustkorb zu drücken. Der Saal wurde unterdessen geräumt.

Die abenteuerliche Suche nach einem Defibrillator begann. Das Gerät gibt gezielte Stromstöße ab, um Herzrhythmusstörungen zu beenden, gibt automatische Anweisungen, sodass es auch von Laien bedient werden kann. Eine Besucherin der Schützen-Fete wusste von einem Gerät, das in der Sparkassen-Filiale in Nordwohlde hängt. Die Vermutung lag nahe, dass es auch eines in der Niederlassung in Fahrenhorst geben könnte. Doch dem war nicht so. Die Ortsfeuerwehr, wussten Anwesende, verfügt definitiv über einen Defibrillator – der jedoch nur Mitgliedern der Feuerwehr zugänglich ist. Als die Retter mit dem Gerät zurückkehrten, „war er wieder da“, sagt Jonas Thomsen über den circa 60 Jahre alten Mann am Boden, „aber er war weg“.

Noch an Ort und Stelle drückte ein Partygast Christian Seevers Geld einen Zehn-Euro-Schein in die Hand mit den Worten „die ersten zehn hast du“. Noch mehr Besucher gaben ihm Geld. Sein Auftrag war damit klar: Er musste sich um einen Defibrillator bemühen. Die Schützen verteilten großflächig 600 Flyer in der Nachbarschaft, machten auf der Plattform Facebook aufmerksam auf ihr Anliegen. Auch Sabrina und Manuel Jergus, die Inhaber des Autohauses Butenbremer, sahen den Aufruf und wollten, sobald sie aus dem Urlaub zurückkehrten, helfen. „Das ging ratzfatz, und das Geld war zusammen“, berichtet Sabrina Jergus, dass sie und ihr Ehemann keine Gelegenheit mehr hatten, sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Daher kam es zur Idee, den Defibrillator am Autohaus aufzuhängen.

Die Stromzufuhr für das empfindliche Gerät, die Kühlung im Sommer und die Heizung im Winter, kommt aus dem Geschäftsgebäude. Auch an den Wartungskosten wolle man sich beteiligen, sagt Manuel Jergus. Ursprünglich hatte der Defibrillator-Kasten am Sparkassen-Gebäude hängen sollen. Dort wäre er aber der Sonne zu stark ausgesetzt gewesen.

Nun muss sich der Standort des Lebensretters noch herumsprechen. „Wir wollen ein Foto machen und wieder Zettel verteilen mit der Info, wo das Ding steht“, erklärt Seevers. Im Herbst hatte Jonas Thomsen, sein Stellvertreter, ein Erste-Hilfe-Seminar im Schützen-Domizil abgehalten. Überlegt werde, eine Einweisung für das selbsterklärende Gerät zu geben. „Das kann wirklich jeder“, macht Thomsen Mut. Der Defibrillator kommt übrigens von der Björn-Steiger-Stiftung, die ihn auch wieder in den Ursprungszustand versetzt, sollte er zum Einsatz kommen. Das durch Spenden finanzierte Exemplar ist das einzige öffentlich rund um die Uhr zugängliche in Fahrenhorst. Auf dem Sportplatz gibt es einen Defibrillator, in der Schießhalle auch und bei der Feuerwehr.

Dem Mann, der im vergangenen Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, geht es laut Seevers inzwischen „wieder gut“. Fahrenhorst ist für den Ernstfall gerüstet, die Hoffnung aber bleibt, dass so etwas wie 2019 nicht noch einmal passiert.