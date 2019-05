Politik, Verwaltung, Planungsbüro und Vertriebsfirma setzten in Rheden zum ersten Spatenstich beim Breitbandausbau im Landkreis an – damit in Sachen Internetversorgung eine Schippe draufgelegt werden kann. (Alexandra Penth)

Landkreis Diepholz. Aufbruch für ein Projekt, das die Weichen für die Zukunft stellt: Der Landkreis Diepholz hat den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. In der Samtgemeinde Rehden erfolgte am Freitag der symbolische Spatenstich (wir berichteten).

Rehdens Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch sprach von einem infrastrukturellen Projekt „von historischer Bedeutung“. Er verglich den Ausbau mit Meilensteinen wie dem zentralen Wasseranschluss und der Kanalisation. Denn schnelles, stabiles Internet sei für viele Menschen elementar geworden. An Gewerbebetrieben, Neubaugebieten und dem Arbeiten von zu Hause aus zeige sich die Dringlichkeit besonders deutlich. „Ohne wird man seinen Alltag in Zukunft nur schwer regeln können“, sagte Bloch. Man sei dankbar, dass der Ausbau des Netzes zur „Chefsache“ ernannt worden war.

Im Namen der 15 Kreiskommunen sagte Bloch: „Wir stehen geschlossen hinter dieser Maßnahme.“ Landrat Cord Bockhop betonte, dass kein Weg an einem Netzausbau – nicht nur in urbanen, vor allem auch ländlich geprägten Gebieten – vorbeiführe. Denn gerade in der Landwirtschaft schreite die Digitalisierung zügig voran.

Mit 50 Millionen Euro war der Landkreis ursprünglich gestartet. Heute liegt das Investitionsvolumen bei 180 Millionen Euro, wobei rund 60 Millionen Zuschüsse sind. Auch das Land Niedersachsen hat hohe Summen beigesteuert, die sich laut Bockhop auf rund zehn Millionen Euro belaufen dürften. Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, war der Einladung zum Auftakt gefolgt und drückte seine Anerkennung aus: „Da ziehe ich den Hut.“ Auf Landesebene werde daran gearbeitet, die Prozesse bei den Erdarbeiten zu beschleunigen, gerade wenn es darum geht, das Netz unter Bahnstrecken und Gewässern entlang zu führen.

Diese Abwicklungen übernimmt im Landkreis Diepholz das Planungsbüro Seim & Partner. Es ist an ihm, die Trassenlänge von 1871 Kilometern umzusetzen. 350 Kilometer davon betreffen Hausanschlüsse. Insgesamt sollen 19871 Wohneinheiten angebunden werden. Der Betreiber des Glasfasernetzes ist Nordischnet, eine Marke der GVG Glasfaser GmbH. Derzeit hält sie zahlreiche Info-Veranstaltungen vor Ort ab, um das Netz zu vermarkten. „An die 2000 Menschen waren es bislang bei den Veranstaltungen“, sagte Michael Gotowy, Geschäftsführer bei der GVG Glasfaser. Er zeigte sich positiv gestimmt, überall die angestrebte Quote von 60 Prozent erfüllen und das Netz betreiben zu können. Bisherige Projekte seien stets erfolgreich gewesen.

Die erste von vier Phasen des Ausbaus im Landkreis Diepholz betrifft Syke, Bassum, Rehden und Wagenfeld. Stuhr und Weyhe gehören zu den letzten Kommunen. Der erste Abschnitt ist in 24 Baulose unterteilt. Der endgültige Start ist für August diesen Jahres vorgesehen, von da an sollen die Arbeiten etwa ein Jahr dauern.