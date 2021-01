Gerüst statt Hubwagen: Das aufgetürmte Gestänge musste von den Mitarbeitern der Firma aus Eschweiler immer wieder abgebaut, versetzt und wieder aufgebaut werden. Querstreben machten das nötig. Inzwischen sollte die digitale Akustikanlage aber installiert und abgenommen sein. (Michael Galian)

Weyhe-Kirchweyhe. Nahezu doppelt so lange wie zunächst gedacht haben sich die Arbeiten in der Felicianuskirche in Kirchweyhe hingezogen. Vielleicht doppelt so gut fällt dafür künftig die Akustik in dem Gotteshaus aus – geplant ab dem bevorstehenden Sonntagsgottesdienst. Anfang vergangener Woche rückten zwei Mitarbeiter eines Eschweiler Unternehmens für Soundanlagen an. Jetzt, zum Ende der zweiten Woche neigt sich die Installation nach den bewältigten Schwierigkeiten dem Ende entegegen.

Es ist ein befremdliches Bild in dem ältesten aller Gebäude in Weyhe: Werkzeug ist rund um den Altar verteilt, die Hälfte des Kirchenschiffs ist leergeräumt, die Sitzbänke auf die andere Seite des Hauptraumes verfrachtet. Stattdessen ragt dort ein Baugerüst empor. Eigentlich sollten die Arbeiten von einem Hubwagen aus erledigt werden. Wegen des Holzbodens aber hat sich die Felicianus-Kirchengemeinde dagegen entschieden, erklärt Pastor Gerald Meier. Wegen Querstreben in der Decke aber musste das Gerüst alle paar Meter abgebaut, versetzt und wieder aufgebaut werden. „Das ist die Herausforderung gewesen.“ Und eben auch jener Zeitfresser. Man sei optimistisch gewesen, dass alles innerhalb einer Woche fertig würde.

Wegen der Verzögerung musste bereits ein Gottesdienst am vergangenen Sonntag ausfallen, doch die Entbehrungen könnten sich nach Angaben Meiers lohnen. Denn: „Die Qualität ist nicht zu vergleichen“, sagt er über die hörbare Verbesserung. Die Sprachqualität sei „glasklar wie aus der Hi-Fi-Anlage zu Hause“, so Meier. Das habe mit dem Hertz-Pegel zu tun. Sitzbereiche könnten nun gezielt angesteuert, also „beschallt werden, ohne dass man in einem Klangsalat sitzt.“ Denn über die Verständlichkeit des Tons hatte es in der Vergangenheit Klagen von Kirchgängern gegeben. Der bessere Sound werde vor allem bei älteren Leuten gut ankommen, meint der Pastor.

Acht neue Lautsprecher sollen es nun richten. Sie werden an den acht Säulen platziert, wo zuvor auch die alten Geräte hingen, also „eins zu eins ersetzt“. Allerdings werde die Kabelführung zu sehen sein, auch wenn sie „gut eingearbeitet“ wurde. Meier spricht von einem „Kompromiss zwischen Ästhetik und Akustik“. Gut einen Kilometer an neuen und auch dickeren Leitungen sei verlegt worden. Meier zufolge handelt es sich um eine „hochwertige Technik“. Die Anlage sei so konzipiert, dass sie nur eingeschaltet werden müsse und dann funktioniere sie mit einer Grundeinstellung. Allerdings gebe es mehrere Einstellungen für unterschiedliche Veranstaltungen, die abgespeichert werden können. Erst neulich, so Meier, hat es einen Gottesdienst „komplett mit Musik aus der Dose“ gegeben. „Das wird mit der neuen Anlage viel besser“, sagt Meier. Musik könne künftig auch über das Handy via Bluetooth-Verbindung abgespielt werden. Auch die Orgelempore sei nun mit Mikrofonzugängen ausgestattet, was insbesondere bei Solo- oder Kinderstimmen hilfreich sei.

Die Übertragung und Verstärkung der schon zuvor vorhandenen Funkmikros und Headsets sei verbessert worden. Noch dazu seien die technischen Voraussetzungen für Filmeinspielungen nun gegeben. Und die könnten theoretisch in jedem Gottesdienst Platz finden. „Ich stelle mir einen fest installierten Beamer vor“, noch dazu mit fester Leinwand, um Ausschnitte beispielsweise über die Videoplattform Youtube zu zeigen. „Kirche von morgen sollte so sein“, meint Meier. „Kirche muss mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestattet sein.“

Und die hat sich die Kirchweyher Gemeinde nun einen mittleren fünfstelligen Betrag kosten lassen und dafür etwa zwei Jahre lang freiwilliges Kirchgeld von den Mitgliedern gesammelt. Die neue Anlage, so Meier, ist eine Investition für die nächsten 25 bis 30 Jahre. Was Neuerungen angeht, verrät er: „Meine Gedanken reichen noch weiter“. Konkretisieren will er das aber noch nicht – abgesehen von „Jugendarbeit mit Popularmusik“. Die strebt er an, sie ist eine „alte Leidenschaft von mir“.

Hinsichtlich besonderer Veranstaltungen in der Kirche will sich die Felicianus-Kirchengemeinde mit Blick auf die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie noch zurückhalten, sagt Meier, „um nicht zu viele Besuche zu provozieren“. Davon aber geht der Pastor nicht aus, denn trotz der Umstände dürften derzeit bis zu 90 Menschen die Gottesdienste besuchen. Die Kirche aber sei selbst zu Weihnachten nicht so voll gewesen. Kurzum: „Wer zum Gottesdienst kommt, hat genug Platz für sich“. Und für den Termin am 31. Januar um 10 Uhr gibt es zusätzlich bessere Akustik. „Wir hoffen auf neuen Ton am Sonntag“, so Meier.