Auch an Schulen und Kitas sowie in Seniorenheimen im Landkreis Diepholz wurden weitere Corona-Fälle gemeldet (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz meldet einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 80-jährige Frau aus dem nördlichen Kreisgebiet. Damit steigt die Zahl der Toten auf 41.

Eine erneute Testung im Seniorenheim Martfeld hat weitere sechs Corona-Fälle unter den Bewohnern und Mitarbeitern ergeben. Aufgrund von Infektionsgeschehen in einer ersten Klasse der Grundschule Barnstorf, einer zweiten Klasse der Grundschule Asendorf und einer vierten Klasse der Drei-Freunde-Grundschule in Scholen sind die betroffenen Schulen in das Szenario B mit geteilten Lerngruppen gewechselt. An der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf wurde je ein positiver Corona-Fall in einer siebten und in zwei neunten Klassen bestätigt. Da im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und ein Lüftungskonzept sowie ein Hygienekonzept umgesetzt wurden, werden nur Betroffene, zu denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte, als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gewertet. Der Unterricht kann somit zunächst weiterhin im Klassenverbund erfolgen, heißt es vom Kreis. Darüber hinaus wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, das die Kindertagesstätte Wundertüte in Syke besucht. Die gesamte Gruppe befindet sich in Quarantäne.

Insgesamt verzeichnet der Kreis damit 32 Neuinfektionen, aktuell sind 240 Menschen akut positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit neun Patienten in Zusammenhang mit Corona behandelt. Zwei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner beläuft sich auf 100,42. Aktuell befinden sich 1180 Menschen im Kreis in Quarantäne, 1976, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten diese verlassen.