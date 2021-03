Der neue Zaun am Spielplatz stößt nicht bei allen Anwohnern auf Begeisterung. (Michael Galian)

Stuhr-Moordeich. Der Abenteuerspielplatz an der August-Macke-Straße in Moordeich ist in den vergangenen Wochen zur Baustelle geworden. Mithilfe eines Baggers wird dort Sand ausgehoben und neuer aufgefüllt, auch einige Spielgeräte werden instandgesetzt. Gemischte Reaktionen ruft hingegen der Zaun hervor, den die Gemeinde Stuhr entlang des Grabens am Spielplatz hat errichten lassen.

Als eine „Verschandelung der Umgebung“ bezeichnet etwa Anwohnerin Sabine Nasko die neuen Zäune, die öfter entlang des Spielplatzes spazieren geht. Auch andere Hundebesitzer, die sie dort regelmäßig treffe, würden darüber den Kopf schütteln, sagt sie.

„Schön ist anders“, findet auch Bettina Scharrelmann, Erste Gemeinderätin in Stuhr. Doch die Gemeinde sei in der Verkehrssicherungspflicht und „das Kindeswohl geht da vor“, betont sie auf Nachfrage des WESER-KURIER. Hintergrund seien Beschwerden von Eltern gewesen. Dabei sei es vor allem um den Grünstreifen entlang des Grabens gegangen, der zum Parken genutzt wird. Die Eltern hätten darauf hingewiesen, dass man beim Aussteigen auf der Beifahrerseite oft so nah am Graben sei, dass die Gefahr bestehe, hineinzufallen. Gerade für aussteigende Kinder sei das gefährlich. „Der Zaun wird gebaut, damit keine Kinder in den Graben fallen“, fasst Scharrelmann zusammen.

Eine Begründung, die Sabine Nasko nicht nachvollziehen kann. „Zäunen wir demnächst Bäume ein, weil Kinder dagegen laufen und draufklettern könnten?“, fragt sie sich. Um zu verhindern, dass kleinere Kinder hineinfallen könnten, sollten die Mütter anstatt aufs Handy zu schauen, lieber ihre Kinder im Auge behalten, schlägt sie vor. Und weiter: „Vielleicht sollte neben den ganzen Verbotsschildern am Spielplatz auch noch Handyverbot dazu kommen.“

Während die Mitarbeiter mit dem Zaun nun bereits Fakten geschaffen haben, sind die Arbeiten auf dem Spielplatz noch in vollem Gange. „Wir tauschen Sand aus und reparieren Geräte“, erklärt Bettina Scharrelmann. Zum Beispiel werden auch beim großen Piratenschiff einige Balken ausgetauscht. „Ziel ist es, den Spielplatz frühlingsfit zu machen“, so die Erste Gemeinderätin.