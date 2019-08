Schlüsselübergabe: Der Erste Gemeinderat Ulrich Richter (rechts) übergibt Stuhrs Gemeindebrandmeister die Schlüsselgewalt über das neue Auto. (Janina Rahn)

Die Ortsfeuerwehr Brinkum kann sich über ein neues Löschgruppenfahrzeug freuen. Das Gefährt wurde am Donnerstagabend im Gerätehaus offiziell an die Einsatzkräfte übergeben. Laut Hartmut Martens, Fachbereichsleiter Bürgerservice, Verkehr und Feuerwehr bei der Gemeinde Stuhr, soll das Fahrzeug das alte Tanklöschfahrzeug der Wehr ersetzen. Dieses war seit 1993 im Dienst. „26 Jahre sind eine gute Zeit“, findet Martens. Das alte Fahrzeug wurde auf einer Zollauktion veräußert, berichtete er weiter.

Die Neuanschaffung kam anlässlich des Fahrzeugbeschaffungskonzeptes der Gemeinde Stuhr zustande. Danach sollen die Fahrzeuge nach rund 25 Jahren ausgetauscht werden, wenn sie ihre Aufgaben „nicht mehr optimal erfüllen“, erläuterte Martens. „Wir brauchen leistungsfähige Ortsfeuerwehren in Stuhr“, sagte er weiter. Und gerade die Feuerwehr in Brinkum habe in der letzten Zeit „furchtbar viele Einsätze“ zu bewältigen.

Ihr neues Gefährt wiegt rund 16 Tonnen und hat circa 300 PS. Dafür investierte die Gemeinde rund 322 000 Euro, so Martens. „Wir freuen uns, dass das Fahrzeug jetzt offiziell übergeben werden kann“, sagte er. Denn im Einsatz ist das Fahrzeug schon seit einiger Zeit.