Der symbolische erste Spatenstich mit (von links) Architekt Jürgen Schlake, Fachdienstleiter Mischa Flaspöhler, Projektleiterin Claudia Müller-Bruns, Kreistagsabgeordneter Ingo Estermann, Kreisarchivar Stephan Kathe, Dirk Mrotzek von der Firma Paul Mrotzek Baugeschäft, Landrat Cord Bockhop und Carolin Altmann sowie Horst Arkenau von der Firma Gabau ist erfolgt. (Esther Nöggerath)

Landkreis Diepholz. Über 500 Jahre alt ist das älteste Schriftstück, das es derzeit im Kreisarchiv zu finden gibt. Es ist ein Lehnsbrief an Otto von Dörringeloh, datiert auf 1474, in dem der Bischof zu Minden ihn als Lehnsherr mit Land belehnt. Ein Stück Geschichte auf Papier. Damit solche Schätze auch für die Zukunft erhalten bleiben, müssen sie entsprechend gelagert und gepflegt werden. Bisher geschah das im Landkreis Diepholz in den Räumen der alten Hülsmeyer-Kaserne in Eydelstedt, doch bereits seit Längerem liebäugelte Landrat Cord Bockhop damit, das Archiv zu verlegen. Nun bekommen die historischen Akten und erhaltenswerten Unterlagen ein neues Heim. 2,1 Millionen Euro sind für ein neues Kreisarchiv-Gebäude eingeplant. Am Mittwoch fiel nun der erste Spatenstich für den Neubau, der in unmittelbarer Nähe zum Kreishaus an der Ecke Wellestraße/Römlingstraße in Diepholz entstehen soll.

Auf rund 600 Quadratmetern Fläche soll das eingeschossige Gebäude Platz finden. Das Archiv selbst soll dabei rund 350 Quadratmeter Nutzfläche umfassen, sodass dort ausreichend Platz ist, um das gesammelte Material dort unterzubringen, das sich auf rund 3000 laufende Meter beläuft. Und das unter idealsten Bedingungen für Archivgut: „Der Archivbereich ist klimatisiert, sodass man dort eine immer gleichbleibende Temperatur und auch Luftfeuchtigkeit haben wird“, berichtet Mischa Flaspöhler, Fachdienstleiter Liegenschaften.

Darüber hinaus wird es noch Mitarbeiterräume für die sechs Mitarbeiter des Archivs geben sowie eine Werkstatt und eine Anlieferungsstelle, in der das von Einwohnern hergebrachte Material vorsortiert und im Bedarfsfall auch gereinigt wird. Ein größerer Schwerpunkt soll auch auf dem Publikumsverkehr liegen. Rund 50 Quadratmeter in dem Neubau sind für einen Besucherraum mit Handbibliothek eingeplant, in dem sich Familien- und Heimatforscher sowie andere Interessierte auf die Suche nach ihren Wurzeln oder anderen historischen Informationen begeben können.

„Das Kreisarchiv soll nicht nur ein Lagerplatz, sondern zu einem Ort der Begegnung mit der Vergangenheit werden“, betont der Landrat, dem es auch wichtig ist, dass mit der neuen Unterbringung auch das archivierte Material eine höhere Akzeptanz erhält. „Viele Urkunden haben einen extrem hohen Wert“, sagt Bockhop. Dieser sei zwar nicht unbedingt mit Gold aufzumessen, aber für viele Einwohner hätten diese oft auch eine familiäre Bedeutung. Entsprechend möchten sie ihre Erinnerungs- und Fundstücke gut aufgehoben wissen. „Da ist oft auch eine hohe Emotionalität bei“, erklärt der Landrat.

Einen Vorteil in dem Neubau sieht Bockhop vor allem in der Nähe zum Kreishaus, die ihm bei der Suche nach einem neuen Standort wichtig war. „Wir hoffen, auch bei unserem Tagesgeschäft unseren Archivar immer mit einzubeziehen“, erklärt Bockhop. So könnten gleich wichtige Dokumente, die erhaltenswert sind, weiter ins Archiv gehen. Eine wirkliche Alternative zu dem Neubau in Diepholz gab es übrigens nicht: „Wir haben vorher auch mögliche Bestandsimmobilien geprüft“, erzählt der Landrat. Unter anderem war dabei auch das alte Hilfskrankenhaus in Syke näher unter die Lupe genommen worden. Letztlich kam von den bestehenden Gebäuden aber keines in Frage, sodass man sich für den Neubau entschied.

Bereits Ende dieses Jahres soll dieser stehen und bezugsfertig sein. „Es ist ein ehrgeiziger Plan“, erklärt Bockhop. Denn zum 31. Dezember läuft auch der Mietvertrag für die alten Räume in Eydelstedt aus. Spätestens dann muss der gesamte Bestand des Kreisarchivs umziehen. „Was erstmal im Archiv ist, bleibt auch im Archiv“, sagt Kreisarchivar Stephan Kathe. Allerdings würde jeden Tag massiv Material dazu kommen. „Da muss dann erstmal aussortiert werden, was aufbewahrt werden soll und was nicht“, erklärt Kathe. Erhaltenswert wären beispielsweise oftmals Bauakten. „Wenn es etwa um Denkmalschutz eines Gebäudes geht, können solche Akten gar nicht weit genug in die Vergangenheit reichen“, sagt Bockhop.

Neues Material für das Archiv kommt meistens in einfachen Ordnern bei den Mitarbeitern an. Nachdem dann zunächst jegliche Metalle aus den Akten entfernt worden sind, werden diese in säurefreien Mappen und Kartons untergebracht und anschließend im Kreisarchiv verstaut. Eine der Aufgaben für die Zukunft wird dabei auch sein, das ganze Material entsprechend zu digitalisieren. Und falls irgendwann auch der letzte Platz in den 350 Quadratmetern Archiv voll sein sollte, haben die Planer bei ihrem Entwurf für den Neubau auch gleich eine potentielle Erweiterungsfläche für das Kreisarchiv vorgesehen. Diese würde weitere 200 Quadratmeter zusätzlichen Platz bieten. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Kreisarchivs soll außerdem für die Energie sorgen, die für die entsprechende Klimatechnik in dem Gebäude benötigt wird.