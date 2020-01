In dem Neubau nach altem Vorbild wollen Michael und Ilse Quittek ab Sonnabend die ersten Gäste begrüßen. (Vasil Dinev)

Von der rollenden Beck's-Dose zum festen Wirtschaftsstandort: Michael und Ilse Quittek machen jetzt nicht mehr nur in Partyservice, sondern auch in Hotellerie. In der Leester Ortsmitte hat das Ehepaar nun das Leister Apparthotel mit zwölf Zimmern. Wo lange Zeit ein alte Bauernscheune stand, ist nun ein Neubau entstanden. Die Quitteks halten in der etwa 380 Quadratmeter großen Unterkunft einiges vor – außer Frühstück. Die ersten Gäste erwarten die Hotelbetreiber bereits für diesen Sonnabend, den Tag der Eröffnung.

Noch wird etwas gehämmert und zurecht gerückt. „Die Handwerker sind noch im Gange“, sagt Michael Quittek. Bis Donnerstag aber sollen sie fertig sein. Betten müssten noch vorbereitet und alles sauber gemacht werden. Die Webseite ist noch in der Mache, soll aber bis zur Eröffnung online gehen. Trotzdem: „Die Resonanz ist schon sehr groß“, sagt Michael Quittek. Abzulesen ist das an den ersten Buchungen für das noch nicht eröffnete Appartmenthaus. Ansonsten ist das Apparthotel bereits über die üblichen Buchungsplattformen wie auch direkt vor Ort bereits verfügbar. Immer wieder seien Neugierige schon während der Bauphase ins Gebäude gekommen, um sich zu erkundigen. Und das ist auch am Sonnabend möglich. „Wer kommen will, kann gucken“, sagt Michael Quittek über den Eröffnungstag, der ohne Feier ablaufen soll.

Denn: „Wir wollen auch mal fertig werden.“ Das Paar hat künftig reichlich Arbeit vor der Brust. Personal will es erst einmal nicht einstellen. Heißt: Wäschewaschen, Reinigen, Einkauf und alles, was sonst noch anfällt, wollen die Hoteliers zu zweit bewältigen. Die Arbeitsabläufe wollen sie zunächst selbst durchlaufen. Am Anfang sei es wichtig, „dass wir ein Gefühl dafür kriegen“. Langfristig aber sagt Michael Quittek über das Einstellen von Mitarbeitern: „Da werden wir nicht drumherum kommen“.

Das Zubereiten von Frühstück allerdings ist nicht Teil des Aufgabenspektrums, denn das ist nicht vorgesehen. „Zu zeitintensiv“, sagt Michael Quittek. Alle zwölf Zimmer mit einer Größe zwischen 26 und 36 Quadratmetern haben eine voll ausgestattete Einbauküche. Und überhaupt: „Wir kriegen jetzt den fünften Bäcker hier“, sagt er. In der Nähe sei überall Frühstück „für kleines Geld“ zu haben. Daher rührt in gewisser Weise auch der Name, denn die neue Weyher Unterkunft ist mehr Appartmenthaus, als Hotel – gedacht für Übernachtungen bei beispielsweise Firmenfeiern, Hochzeiten oder Geburtstagen.

Gäste über Freizeitmöglichkeiten in Weyhe und umzu informieren

Aber eben auch für Urlauber in der Region, die in den – sozusagen – Ferienwohnungen unterkommen können. Das Ehepaar kündigt an, die Gäste über entsprechende Freizeitmöglichkeiten in Weyhe und umzu informieren zu wollen. Dabei soll keine Konkurrenz zu den anderen Übernachtungsmöglichkeiten in der Gemeinde entstehen. „Wir wollen zusammen arbeiten, nicht gegeneinander.“ Ist das eine Haus voll, sollen die Gäste zu einem anderen vermittelt werden. Gemeinsam solle es um ein Ziel gehen: „Man zieht noch mehr Leute an“, sagt Michael Quittek.

Der Namenszusatz Leister hat eine historische Bedeutung, ebenso wie das Gebäude. Die frühere Bauernscheune wurde nach Abriss nach altem Vorbild wieder aufgebaut. „Leister“ geht zurück auf Fuhrwerker, die seinerzeit von dem Ortsteil aus gefahren sind. Michael Quittek: „Wir wollten etwas, das zur alten Scheune passt.“

Michael und Ilse Quittek setzen mit dem neuen Hotel in der Wesergemeinde eine Idee um, die sie schon sehr lange reizt, sagt Ilse Quittek. Fünf Jahre lang reifte der Plan der beiden konkret, die bisher als Dienstleister tätig waren und es auch bleiben. Das Ehepaar Quittek betreibt seit etwa 20 Jahren den Partyservice „Michis rollende Becksdose“, der Getränke und Essen zu den Kunden liefert. Noch dazu ist Ilse Quittek gelernte Hotelfachfrau. Was die betriebliche Zukunft angeht, sind die Quitteks positiv gestimmt: „Das wird laufen. Das fehlt total hier in Weyhe“, sagt Ehemann Michael.