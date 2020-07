Tesla-Chef Elon Musk hat so manche Idee. (John Raoux/DPA)

Wer jüngst einen Blick in die Börsennachrichten geworfen hat, durfte sich wundern: Der schlagzeilenträchtige US-Autobauer Tesla verkaufte auf seiner Webseite auf einmal nicht nur Autos, sondern rote Shorts mit goldfarbenem Tesla-Emblem. Wer den Konzern gut kennt, dem wurde schnell klar, dass die Marke damit nicht den Einstieg in das Bekleidungssegment wagt, sondern sich über all jene Anleger lustig macht, die die Tesla-Aktie für überbewertet halten. In der Tat ist Tesla in diesem Sommer zum wertvollsten Autokonzern der Welt avanciert und ist zugleich weltweit der absatzstärkste Hersteller von Elektroautos. Doch was hat es mit dieser Erfolgsstory auf sich und wer steckt dahinter? Diesen Fragen wollen wir mit der neuen Ausgabe der Datenkolumne auf den Grund gehen.

Der Tesla-Konzern mit Sitz im Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien, in dem auch andere bekannte Tech-Firmen wie Apple, Ebay und Facebook beheimatet sind, wurde eigentlich schon 2003 gegründet. Wirklich populär wurde der Autobauer aber erst mit dem Einstieg von Risikokapitalinvestor Elon Musk im Jahr 2004. Musk war zuvor schon kein Unbekannter in der US-Startup- und Tech-Szene. So gründete der kanadisch-US-amerikanische Unternehmer bereits 1995 sein erstes Unternehmen, das er 1999 für einen dreistelligen Millionenbetrag an den damaligen Computerhersteller Compaq verkaufte. Dieser Verkauf verschaffte ihm das notwendige Kapital für weitere Investitionen, so war er zum Beispiel auch an der Gründung des Online-Bezahldienstes Pay-Pal um die Jahrtausendwende beteiligt, der heutzutage kaum mehr von einer virtuellen Einkaufstour wegzudenken ist.

Auch für Tesla war aller Anfang aber schwer und seit seiner Gründung bewegte sich das Unternehmen in einem ständigen Auf und Ab zwischen neuen, bahnbrechenden Innovationen, rückläufigen Verkaufszahlen, weltweiter Expansion und drohendem Konkurs. Mittlerweile jedoch scheinen viele der anfänglichen Bedenken gegenüber der E-Mobilität aus dem Weg geräumt, vor allem was die Haltbarkeit und Ladezyklen der verbauten Batterien, aber auch die Reichweite von Fahrzeugen anbelangt.

Mehr und mehr kommt die Elektromobilität in der Mitte der Gesellschaft an, nicht zuletzt auch aufgrund vieler steuerlicher Anreize, denn E-Autos werden staatlich besonders gefördert. Auch wenn Tesla mittlerweile der größte Anbieter von E-Mobilität ist, so ist die Firma nicht die einzige, die Elektroautos herstellt. Nahezu jeder konventionelle Autohersteller hat mittlerweile auch elektrische Alternativen im Programm, die teils vom Segment des Kleinwagens bis hin zum Supersportwagen reichen.

Aber für Elon Musk ist es damit nicht genug, denn schon längst ist er auf der Suche nach neuen Ideen – und das nicht nur mit einem Schwerpunkt auf der Mobilität der Zukunft. So wird sich die oder der eine oder andere sicher noch an das 2013 vorgestellte Projekt Hyperloop erinnern, bei dem in einer luftleeren Röhre Menschen und Güter mit nahezu Schallgeschwindigkeit transportiert werden sollen. Zwei weitere Unternehmen Musks forschen an Künstlicher Intelligenz und Mensch-Maschine-Schnittstellen. Und die Erde verlassen hat Elon Musk das erste Mal erfolgreich am 31. Mai dieses Jahres, als die erste bemannte Mission eines privaten Raumschiffs stattfand, das von seinem 2002 gegründeten Unternehmen Space X entwickelt wurde. Damit will der US-Erfinder langfristig nicht nur die Raumfahrt für jedermann – halbwegs – erschwinglich machen, sondern auch Projekte wie die seit Jahrzehnten in der Science-Fiction fortgesponnene Besiedlung anderer Planeten unseres Sonnensystems ermöglichen.

Und womit vertreibt sich Elon Musk sonst so die Zeit? Will man dem, was nach außen dringt Glauben schenken, vor allem mit Arbeit. Aber auch als Musiker war er schon tätig und hat zwei eigene Songs veröffentlicht.

Vor einigen Monaten gab er außerdem bekannt, den Großteil seines weltlichen Besitzes verkaufen zu wollen, darunter auch sein Anwesen im Nobelstadtteil Bel Air in Los Angeles. Einen Teil der Erlöse verwendet er für gemeinnützige Projekte, so beispielsweise für die Aktion #teamtrees – hier kann jeder für einen Dollar Spende einen Baum pflanzen lassen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Datenkolumne wurden hier schon 22 105 738 neue Bäume durch die Community gesetzt.

